सिवनी हवाला मामले में मोहन यादव सख्त, 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR, हिरासत में 5
सिवनी के हवाला मनी लूट मामले मोहन यादव सरकार का कड़ा रूख, पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज, 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज.
सिवनी: हवाला मनी लूट मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है. सीएम ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने 5 पुलिसकर्मियों को हिरासत में ले लिया है. इस मामले को लेकर सीएम ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध मुक्त वातावरण बनाना और नागरिकों की सुरक्षा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का मुख्य दायित्व है. अपने कर्तव्यों से हटकर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "सिवनी प्रकरण में जो भी दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी. प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है. कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. चाहे वह कोई भी हो. राज्य सरकार प्रदेश में सुशासन स्थापित करने सतत रूप से कार्य कर रही है. इस दिशा में किसी का हस्तक्षेप सहन नहीं होगा."
ये आरोपी पुलिस की हिरासत में
इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 310(2) डकैती, 126(2) गलत तरीके से रोकना, 140(3) अपहरण और 61(2) आपराधिक षड़यंत्र के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने एसडीओपी पूजा पांडे, एसआई अर्पित भैरम, कॉन्स्टेबल योगेंद्र, कॉन्स्टेबल नीरज और कॉन्स्टेबल जगदीश को हिरासत में ले लिया है.
इनके अलावा जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उनमें प्रधान आरक्षक माखन, प्रधान आरक्षक राजेश जंघेला, आरक्षक रविंद्र उईके, आरक्षक चालक रितेश, गनमैन केदार और गनमैन सदाफल शामिल हैं.
क्या है सिवनी हवाला मनी लूट मामला
मध्य प्रदेश के सिवनी में 1.45 करोड़ रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने हवाला कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जबकि इस प्रकरण में संलिप्त बताए जा रही SDOP और टीआई सहित 11 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी.
जानकारी के अनुसार, लखनवाड़ा थाने में 11 अक्टूबर को सोहन परमार, इरफान पठान और शेख मुख्तार के खिलाफ संगठित अपराध की धारा 112(2) और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. एफआईआर में उल्लेख है कि पुलिस को जबलपुर से नागपुर ले जाई जा रही अवैध रकम और मादक पदार्थों की सूचना मिली थी. जांच के दौरान MH13 EK 3430 नंबर की क्रेटा गाड़ी से 1.45 करोड़ रुपये बरामद किए गए, लेकिन इस दौरान आरोपी फरार हो गए.
रिपोर्ट के अनुसार, SDOP पूजा पांडे और टीआई अर्पित भैराम ने 10 अक्टूबर को जब्त की गई रकम को कोतवाली मालखाने में जमा कराया था. पुलिस ने इस रकम को जुए या सट्टे से जुड़ा बताया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर रेंज के आईजी प्रमोद वर्मा और डीआईजी राकेश सिंह सिवनी पहुंचे और कंट्रोल रूम में देर रात तक अधिकारियों के साथ बैठक की गई. इसी दौरान SDOP पूजा पांडे भी आईजी के सामने पेश हुई.
मामले में आईजी प्रमोद वर्मा ने स्वीकार किया कि एफआईआर और विवेचना में कुछ त्रुटियां मिली हैं, जिसके चलते मामला जबलपुर एएसपी (क्राइम) जितेंद्र सिंह को जांच के लिए सौंपा गया.
SDOP ने कही मामला खत्म करने का बात
जानकारी के मुताबिक, मामले में हवाला कारोबारियों ने 9 अक्टूबर को कोतवाली थाने में 2.96 करोड़ रुपये की लूट की शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें बताया गया था कि अगले दिन SDOP ने उन्हें 1 करोड़ 51 लाख रुपये वापस करते हुए मामला खत्म करने की बात कही थी. हालांकि, जब हवाला कारोबारियों ने रास्ते में पैसों की गिनती की तो उसमें 25 लाख रुपये कम निकले, जिसके बाद वे वापस लौटे और पूरी रकम की लूट का मामले पर FIR दर्ज करवाई गई.