सिवनी में उतरे वाराणसी के गंगा घाट, मूषक पर सवार हो पहुंचे गणेश जी, चलाया सफाई अभियान

सिवनी : मध्य प्रदेश के सिवनी में भी गणेश उत्सव की धूम है. महाराष्ट्र के करीब होने के कारण सिवनी में गणेश उत्सव मध्यप्रदेश के अन्य शहरों से ज्यादा भव्य रूप में मनाया जाता है. गणेश पर्व पर बनाई गई झाकियां लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं. इन झांकियों का निर्माण एक माह पहले शुरू कर दिया गया. खास बात ये है कि सभी झांकियां सामाजिक के साथ ही धार्मिक संदेश भी दे रही हैं. ऐसी ही झांकी चर्चा में है. इसमें वाराणसी के घाट दर्शाए गए हैं.

गंगा घाटों को स्वच्छ रखने का संदेश

सिवनी जिले की तहसील बरघाट के अंतर्गत नगर के वार्ड नंबर 4 में एक घर में इस वर्ष भी गणेशोत्सव पर एक अद्भुत और भव्य झांकी सजाई गई है. भगवान श्री गणेश की प्रतिमा इस बार काशी (बनारस) के पावन गंगा घाटों के बीच विराजमान है. झांकी में बनारस के मणिकर्णिका घाट, प्रयाग घाट, दशाश्वमेध घाट और जलासेन घाट को बेहद सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है. खास बात यह है कि झांकी में गंगा नदी की स्वच्छता के लिए बनाए गए प्रदूषण नियंत्रण पंपिंग सिस्टम को भी शामिल किया गया है.

झांकी में गणेश जी दे रहे सफाई का संदेश (ETV BHARAT)

झांकी के माध्यम से साफ-सफाई का संदेश

भक्तों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है वह दृश्य, जिसमें भगवान गणेश अपने मूषक वाहन के साथ मां गंगा की सफाई करते नज़र आ रहे हैं. वह संदेश दे रहे हैं कि जैसे देवता गंगा को पवित्र रखने में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही हम सबको भी गंगा और अपने परिवेश को स्वच्छ रखने में योगदान देना चाहिए. झांकी बनाने वाले विक्की अग्रवाल ने बताया "उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा मिली. इसी अभियान को जन-जागरूकता के रूप में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यह झांकी तैयार की है."

झांकी स्थल पर दीपों की झिलमिल रोशनी

झांकी स्थल पर भक्ति संगीत, गंगा आरती और दीपों की झिलमिल रोशनी वातावरण को और भी दिव्य बना रही है. देर रात तक नगरवासियों और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं सभी इस झांकी को देखकर भाव-विभोर हो रहे हैं और गंगा संरक्षण का संकल्प ले रहे हैं.