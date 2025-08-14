सिवनी: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पेंच टाइगर रिजर्व के बाघ और वन्यजीवों के वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर धूम मचाते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो चर्चा में है, वह कुछ अलग है. यह वीडियो लखनादौन के अनुविभागीय कार्यालय में चल रही न्यायालय का है, जहां न्याय की गुहार लगाने एक स्वान (कुत्ता) पहुंच गया.

न्याय की मांग लेकर पहुंचा स्वान

बताया जा रहा है कि बुधवार को रोजाना की तरह अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) राजस्व प्रकरणों में वकीलों और फरियादियों की दलीलें सुन रहे थे. तभी अचानक कोर्ट रूम में एक स्वान दाखिल हो गया. वह चुपचाप बैठकर सबकी बातें सुनता रहा, मानो उसके पास भी अपनी कोई अर्जी हो.

सिवनी में एसडीएम कार्यालय पहुंचा स्वान (ETV Bharat)

सुनवाई के दौरान कैद हुआ नजारा

यह नजारा वहां मौजूद लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बन गया, किसी ने इस पल को कैमरे में कैद कर लिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कोर्ट के अंदर एक कुत्ता बैठा है और उसके आगे चार से पांच लोग खड़े हैं. स्वान वहां मौजूद सभी लोगों के पैर बार-बार सूंघ रहा है.

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं, एक सोशल मीडिया यूजर्स नहीं ने लिखा, "लगातार बढ़ रही स्वानों की संख्या और नसबंदी न होने की शिकायत लेकर यह कोर्ट पहुंचा है." वहीं एक अन्य व्यक्ति ने कहा, "कुत्तों में बढ़ती आपसी रंजिश और रेबीज के खतरे को लेकर यह न्याय की मांग कर रहा है." कुछ ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि "लगता है कुत्ते को भी कोई केस लड़ना था."

बहरहाल, वजह चाहे जो हो, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर एसडीएम कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कई लोगों ने इसे सुरक्षा में चूक बताया है. इस घटना के बाद लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि जब कोर्ट जैसी जगह पर भी आवारा जानवर आसानी से घुस सकते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था आखिर कितनी पुख्ता है?