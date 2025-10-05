दुल्हन की तरह पालकी में सवार हुईं कलेक्टर, कर्मचारियों ने उठाई डोली, विदाई का वीडियो
सिवनी कलेक्टर ढोन-नगाड़े और पालकी के साथ हुई विदाई, संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम में बनाया गया कमिश्नर. विदाई में रो पड़े कर्मचारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 5, 2025 at 11:30 PM IST
सिवनी: सजी-धजी पालकी और उसमें बैठी एक महिला गाना बज रहा हो 'पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे', एक पल तो देखने में लगता है, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन के लिए तैयारी की गई है, लेकिन नहीं यह मोहतरमा हैं सिवनी की तत्कालीन कलेक्टर संस्कृति जैन जिनकी विदाई समारोह का यह नजारा है.
कर्मचारियों ने पालकी में बैठाकर किया विदा
कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कई जिलों के कलेक्टर का तबादला किया था. जिसमें सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम का कमिश्नर बनाया है. सिवनी में नरसिंहपुर की कलेक्टर शीतला पटले की पोस्टिंग की गई है.
एक निजी होटल में कलेक्टर का विदाई समारोह किया गया, लेकिन विदाई समारोह ऐसा की जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें बाकायदा एक पालकी में कलेक्टर को बैठाकर विदा किया जा रहा है और पालकी को उठाने वाले भी सरकारी कर्मचारी हैं.
अपनी दोनों बेटियों के साथ पालकी पर बैठी कलेक्टर
विदाई के दौरान वीडियो में देखा जा रहा है कि कलेक्टर अपनी दोनों बेटियों के साथ एक पालकी में बैठी हैं. पहले तो कलेक्टर मैडम बहुत खुश नजर आ रही हैं, लेकिन कुछ ही देर में यहां का माहौल गमगीन हो गया. मौजूद कर्मचारियों की आंखों में आंसू आ गए तो वहीं विदाई का ऐसा इंतजाम देख मैडम भी भावुक हो गईं.
- DCP को मिली राजा जैसी रुखसती, फूल माला से खींची कार, आलीशान होटल में सजा सिंहासन
- शिवपुरी में टीचर के ट्रांसफर पर रोया पूरा गांव, नम आंखों से बच्चों ने दी विदाई
गिफ्ट अ डेस्क चलाया था अभियान
कलेक्टर संस्कृति जैन ने सिवनी में कई नवाचार किया. जिसमें सबसे चर्चित गिफ्ट अ डेस्क अभियान रहा. जिसमें जन सरोकारों से पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक के ग्रामीण इलाकों की सरकारी स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बेंच गिफ्ट करने की मुहिम चलाई थी.
इसमें कई स्वयंसेवी संस्थाएं संगठन व्यापारी और सरकारी कर्मचारियों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. जिसमें 4000 दानदाताओं ने 13200 डेस्क बेंच सरकारी प्राथमिक स्कूलों को इस मुहिम के जरिए डोनेट किया है.