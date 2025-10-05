ETV Bharat / state

दुल्हन की तरह पालकी में सवार हुईं कलेक्टर, कर्मचारियों ने उठाई डोली, विदाई का वीडियो

सिवनी कलेक्टर ढोन-नगाड़े और पालकी के साथ हुई विदाई, संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम में बनाया गया कमिश्नर. विदाई में रो पड़े कर्मचारी.

SEONI COLLECTOR GRAND FAREWELL
दुल्हन की तरह पालकी में सवार हुईं कलेक्टर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 11:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिवनी: सजी-धजी पालकी और उसमें बैठी एक महिला गाना बज रहा हो 'पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे', एक पल तो देखने में लगता है, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन के लिए तैयारी की गई है, लेकिन नहीं यह मोहतरमा हैं सिवनी की तत्कालीन कलेक्टर संस्कृति जैन जिनकी विदाई समारोह का यह नजारा है.

कर्मचारियों ने पालकी में बैठाकर किया विदा

कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कई जिलों के कलेक्टर का तबादला किया था. जिसमें सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम का कमिश्नर बनाया है. सिवनी में नरसिंहपुर की कलेक्टर शीतला पटले की पोस्टिंग की गई है.

Sanskriti Jain Gift a Desk Campaign
पालकी पर बैठाकर किया विदा (ETV Bharat)

एक निजी होटल में कलेक्टर का विदाई समारोह किया गया, लेकिन विदाई समारोह ऐसा की जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें बाकायदा एक पालकी में कलेक्टर को बैठाकर विदा किया जा रहा है और पालकी को उठाने वाले भी सरकारी कर्मचारी हैं.

MP Collector Transferred
कलेक्टर संस्कृति जैन (ETV Bharat)

अपनी दोनों बेटियों के साथ पालकी पर बैठी कलेक्टर

विदाई के दौरान वीडियो में देखा जा रहा है कि कलेक्टर अपनी दोनों बेटियों के साथ एक पालकी में बैठी हैं. पहले तो कलेक्टर मैडम बहुत खुश नजर आ रही हैं, लेकिन कुछ ही देर में यहां का माहौल गमगीन हो गया. मौजूद कर्मचारियों की आंखों में आंसू आ गए तो वहीं विदाई का ऐसा इंतजाम देख मैडम भी भावुक हो गईं.

गिफ्ट अ डेस्क चलाया था अभियान

कलेक्टर संस्कृति जैन ने सिवनी में कई नवाचार किया. जिसमें सबसे चर्चित गिफ्ट अ डेस्क अभियान रहा. जिसमें जन सरोकारों से पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक के ग्रामीण इलाकों की सरकारी स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बेंच गिफ्ट करने की मुहिम चलाई थी.

Seoni Collector Sanskriti Transfer
बच्चियों के साथ पालकी पर बैठीं कलेक्टर (ETV Bharat)

इसमें कई स्वयंसेवी संस्थाएं संगठन व्यापारी और सरकारी कर्मचारियों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. जिसमें 4000 दानदाताओं ने 13200 डेस्क बेंच सरकारी प्राथमिक स्कूलों को इस मुहिम के जरिए डोनेट किया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

SEONI COLLECTOR SANSKRITI TRANSFERSANSKRITI JAIN GIFT A DESK CAMPAIGNMP COLLECTOR TRANSFERREDSEONI COLLECTOR SANSKRITI JAINSEONI COLLECTOR GRAND FAREWELL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

खंडवा हादसों के पीड़ितों से मिले मोहन यादव, 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा

अनदेखी या लापरवाही! डिलीवरी से पहले लटका नवजात, फिर थमी सांसे, आरोप-पार्टी में बिजी थे डॉक्टर

दुलदुल घोड़ी नृत्य बगैर खुशियां अधूरी, देखने के लिए ठिठक जाती है राहगीरों की नजर

'हां मैं रावण हूं' उज्जैन में लंकापति का खास संदेश, कलाकारी ऐसी कि खरीदने को दौड़े चले आ रहे बच्चे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.