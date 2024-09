ETV Bharat / state

विदेश भेज कर साइबर ठगों की कंपनी में फंसवाया, वसूले 1 लाख 70 हजार, मामला दर्ज - Fraud in Name of Sending Abroad

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 1 minutes ago

साइबर ठगों की कंपनी में फंसवाया ( ETV Bharat Kuchaman City )

कुचामनसिटी: डीडवाना कुचामन जिले के ग्राम मौलासर के निवासी 38 साल के मनोज कुमार ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने की शिकायत पुलिस में दी है. पुलिस को सौंपी रिपोर्ट में बताया कि गोपाल चौधरी निवासी जायल और भोमाराम निवासी निमोद ने 15 जनवरी, 2024 को उससे मिले और विदेश भेजने की एवज में 1 लाख 70 हजार रुपए वसूल लिए. हालांकि वहां जाने पर पीड़ित साइबर ठगों में फंस गया. थाना प्रभारी वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि लाओस में कम्प्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने और उनके पास वहां का वीजा होने की बात कही. उसे 40 हजार रुपए तनख्वाह की नौकरी और 2 साल का एग्रीमेन्ट विजा की जानकारी दी. तब मनोज ने इस बारे में अपने घरवालों से बात करने को कहा. इसके बाद 16 जनवरी को दोनों युवक मनोज के घर मौलासर आ गए और मनोज के पिता से बात करके जाल में फंसाते हुए 1 लाख 70 हजार रुपए में विदेश भेजना तय किया. पढ़ें: विदेश भेजने के नाम पर ठगी: विधायक जयदीप बिहानी ने कहा-विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा - Fraud in the name of sending abroad