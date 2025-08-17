अलवर: हाल ही में नीले ड्रम में शव मिलने का सनसनीखेज मामला अभी देश भूला भी नहीं कि राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़बास कस्बे में भी ऐसा ही केस सामने आया है. किशनगढ़बास में रविवार को तब हड़कंप मच गया, जब एक मकान में नीले रंग के ड्रम से युवक का शव बरामद हुआ. ड्रम से आई दुर्गंध के चलते मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्रम खोला तो शव बरामद हुआ, जिसे गलाने के लिए नमक डाला हुआ था. पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाया और घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए. फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया.
पुलिस उपाधीक्षक राजेन्द्र सिंह ने बताया कि किशनगढ़बास की आदर्श कॉलोनी के मकान की ऊपरी मंजिल से दुर्गंध आने की सूचना मिली. ऊपरी मंजिल की जांच के दौरान नीले ड्रम से दुर्गंध आ रही थी. पुलिस ने ड्रम जांचा तो उसमें युवक का शव मिला. युवक मकान में किराए से रहता था, जिसकी पहचान हंसराज उर्फ सूरज निवासी यूपी के रूप में हुई. युवक करीब डेढ़ महीने पहले ही रहने आया था. यह युवक ईंट भट्टे पर काम करता था. इस प्रकरण में अनुसंधान किया जाएगा. मकान मालकिन मिथलेश ने बताया कि रविवार शाम 4 बजे वो छत पर गई तो बदबू आई. ड्रम के पास गई तो तेज बदबू आने लगी. उसने नीचे आकर पोते से पुलिस को फोन कराया व सूचना दी. किराएदार हंसराज की बीवी और तीनों बच्चे एक दिन पहले से गायब हैं.
मकान मालिक के परिवार के अनुसार, हंसराज जन्माष्टमी को कमरे पर था. वह पत्नी व तीन बच्चों के साथ रहता था. शनिवार को मकान मालिक के बच्चे शाम 4 बजे बाजार गए, तब युवक कमरे में था. उधर, शनिवार से हंसराज की पत्नी व तीनों बच्चे व मकान मालिक के बेटे जितेन्द्र के गायब होने की सूचना है. किशनगढ़बास थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही युवक की मौत के कारणों की पुख्ता जानकारी मिल सकेगी. फिलहाल एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए.