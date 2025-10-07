रामपुर में सपा नेता आजम खान बोले- सिर्फ एक मुकदमे में 34 लाख का जुर्माना, कोई घर खरीद ले
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान से बुधवार को करेंगे मुलाकात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 5:44 PM IST
रामपुर/लखनऊ : समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान से मुलाकात करने रामपुर जा रहे हैं. जेल से रिहा होने के बाद यह पहला मौका होगा जब दोनों नेता मिलेंगे. अखिलेश यादव बुधवार को लखनऊ से प्राइवेट जेट के जरिए बरेली पहुंचेंगे, जहां से सड़क मार्ग से रामपुर जाएंगे और आजम खान के आवास पर उनसे मुलाकात करेंगे.
रामपुर में मंगलवार को सपा नेता आजम खान ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुझसे मिलेंगे और मैं सिर्फ उनसे ही मिलूंगा. मेरी सेहत मेरी खैरियत लेने आ रहे हैं और यह मेरा हक भी है. उन्होंने कहा कि एक ही मुकदमे में 34 लाख का जुर्माना है. उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से दरखास्त कर रहा हूं कोई इस घर को खरीद ले.
उन्होंने कहा कि चोर कहा जा रहा हूं, दफा डकैती की है. एक मुकदमे में 21 साल की सजा मिली है. एक मुर्गी चोर पर 34 लाख का जुर्माना लगाया गया है. 114 मुकदमे हैं मेरे ऊपर. 350 मुकदमे हैं मेरे परिवार पर. रामपुर सांसद को लेकर सवाल पर आजम खान ने कि मेरी बड़ी बदनसीबी है, इतने बड़े आलिम फाजिल शहर के सांसद मुल्क के रहनुमा मैं उन्हें जानता नहीं.
सपा सांसद एसटी हसन की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर आजम खान ने कहा कि हम अपना टिकट दिलवा नहीं पाए, हम उनका कैसे कटवा सकते हैं. उन्होंने कहा कि जनता हमारी दवा है, उन्हीं के साथ रहेंगे.
आज़म खान से मिलने उनके घर पहुंचीं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैय्या राणा : समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा मंगलवार को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आज़म खान के घर पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच कोई मनमुटाव नहीं है और मुझे लगता है उस पर कल पूरी तरीके से विराम लग जाएगा. उन्होंने कहा कि जो शाखें अपनी जड़ों से बगावत करती हैं बहुत दिनों तक हरी नहीं रहती हैं. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम सब लोगों को यह सीखना चाहिए अपने बड़ों से किस तरह से बड़ों का सम्मान किया जाता है, जो समाजवादी पार्टी के इस वक्त फाउंडर मेंबर्स हैं मुझे लगता है वैसे तो उनको आना चाहिए था. आजम खान साहब जेल से बाहर आए यह बहुत खुशी की बात है. वह हमारा फिर से मार्गदर्शन करेंगे और समाजवादी पार्टी को और मजबूती मिलेगी.
रामपुर पहुंचेंगे अखिलेश यादव, दूर हो सकते हैं गिले-शिकवे : समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान से मुलाकात करने रामपुर जा रहे हैं. जेल से रिहा होने के बाद यह पहला मौका होगा जब दोनों नेता मिलेंगे. अखिलेश यादव बुधवार को लखनऊ से प्राइवेट जेट के जरिए बरेली पहुंचेंगे, जहां से सड़क मार्ग से रामपुर जाएंगे और आजम खान के आवास पर उनसे मुलाकात करेंगे.
राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि यह सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि सपा के भीतर लंबे समय से चल रहे मतभेदों और नाराजगी को खत्म करने की पहल है. इसके साथ ही आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों पर भी विराम लगने की संभावना जताई जा रही है.
23 महीने जेल में रहे आजम खान : करीब 23 महीनों तक जेल में रहने के दौरान आजम खान के समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के रुख पर सवाल उठाए थे. आरोप था कि पार्टी ने उस कठिन समय में उनका खुलकर साथ नहीं दिया, हालांकि जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने सपा या अखिलेश यादव के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया. वहीं, अखिलेश यादव ने भी उनकी रिहाई पर उन्हें बधाई देते हुए मिलने की इच्छा जाहिर की थी.
मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति : राजनीतिक अतहर हुसैन का मानना है कि अखिलेश यादव की यह मुलाकात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत पर बड़ा असर डाल सकती है. पंचायती चुनावों और आगामी विधानसभा चुनाव (2027) के मद्देनज़र मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए सपा आजम खान की भूमिका को अहम मानती है. ‘PDA’ के नारे के साथ पार्टी अल्पसंख्यकों सहित पिछड़ों और दलितों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है. इस कड़ी में आजम खान की सक्रियता सपा के लिए निर्णायक साबित हो सकती है.
आजम खान बोले “बड़े लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा” : अखिलेश यादव की रामपुर यात्रा को लेकर आजम खान ने भी संयमित प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बड़े लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा, हम उनके लिए इंतजाम करेंगे. वहीं अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि आजम खान पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन पर लगाए गए मुकदमे राजनीति से प्रेरित हैं. आजम खान ने कहा था, “मुकदमे वापस लेने की जरूरत नहीं, अदालत ही हमें बरी करेगी.”
प्रशासन ने शुरू की तैयारियां : अखिलेश यादव के दौरे को लेकर रामपुर प्रशासन ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है. सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. अखिलेश यादव के साथ कौन-कौन नेता जाएंगे, इसका आधिकारिक एलान अभी नहीं हुआ है.
