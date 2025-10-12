सपा नेता आजम खान की सुरक्षा बहाल; पूर्व मंत्री को मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, हाल ही में जेल से आए हैं बाहर
पूर्व मुख्यमंत्री बीते दिनों समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मिलने के रामपुर पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2025 at 7:36 PM IST
रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की सुरक्षा एक बार फिर से बहाल कर दी गई है. उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस मिल गई है. वाई श्रेणी की सुरक्षा में सात पुलिसकर्मी हमेशा उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे.
आरआई विनोद कुमार ने बताया कि आजम खान को फिर से वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस कर दी गई है. उनकी सुरक्षा में सात सुरक्षाकर्मी हमेशा तैनात रहेंगे.
2023 से सीतापुर जेल में बंद थे : बता दें सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद थे. वह बीते 23 सितंबर को जेल से रिहा हुए थे. आजम खान सपा सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे. 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और श्रम, रोजगार, मुस्लिम वक्फ और हज जैसे विभागों को संभाला.
2012 में नगर विकास मंत्री बने : 1993 में वे एक बार फिर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बने. आजम खान उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं. जबकि, 2003 से 2007 तक कैबिनेट मंत्री के रूप में संसदीय मामलों, शहरी विकास, जल आपूर्ति, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभागों का कामकाज देखा. 2012 में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान आजम खान नगर विकास समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री बने.
अखिलेश यादव ने की थी मुलाकात : पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बीते दिनों समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मिलने के रामपुर पहुंचे थे. उनका हेलीकॉप्टर जौहर यूनिवर्सिटी में उतरा था. इसके बाद वह वाहनों के काफिले के साथ आजम खान के घर पहुंचे थे. जैसे ही अखिलेश यादव पहुंचे, आजम खान उन्हें घर के भीतर ले गए थे. घर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी. भारी पुलिस बल तैनात रहा था.
यह भी पढ़ें : हटाई गई आजम खान की सुरक्षा, तैनात जवान दिल्ली रवाना
यह भी पढ़ें : अखिलेश यादव बोले- आजम खान पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए, सपा की सरकार आते ही रद्द होंगे सभी केस
यह भी पढ़ें : सपा नेता आजम खान को मिली 'आजादी'; 23 महीने बाद जेल से आए बाहर, घर पहुंचने पर हजारों लोगों ने किया स्वागत