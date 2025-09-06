संघ के वरिष्ठ प्रचारक शांताराम सर्राफ का 96 वर्ष की आयु में निधन, सीएम साय ने जताया शोक

ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने व्यक्त किया शोक: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रांत प्रचारक एवं वरिष्ठ स्वयंसेवक शांताराम सर्राफ के निधन पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गहरा दुःख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि सर्राफ का संपूर्ण जीवन समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण, अनुशासन और प्रेरणा का अद्वितीय उदाहरण रहा है. सामाजिक कार्यों में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को चिरशांति मिले और शोकाकुल परिजनों व शुभचिंतकों को यह दुःख सहन करने की शक्ति मिले.

शांताराम सर्राफ के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए आज सुबह 8.30 से 10.30 बजे तक जागृति मंडल रायपुर में रखा जाएगा. उसके बाद 10.30 बजे अंत्येष्टि के लिए प्रस्थान कर दोपहर 1 बजे श्री हरिहर क्षेत्र मदकू द्वीप में अंतिम संस्कार किया जाएगा.

उन्होंने मध्यप्रदेश के सागर में जिला प्रचारक, रायपुर में विभाग प्रचारक, छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रथम प्रांत प्रचारक, मध्यक्षेत्र के प्रचार प्रमुख एवं संपर्क प्रमुख जैसे दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया. वे मृदुभाषी स्वभाव के साथ घोष में शंख वादक और अच्छे गायक भी थे.

रायपुर: संघ के वरिष्ठ प्रचारक शांताराम सर्राफ का 96 वर्ष की आयु में शुक्रवार 5 सितंबर की शाम निधन हो गया. वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे. शुक्रवार शाम 5.45 बजे उन्होंने जीवन की अंतिम सांस ली. शांताराम ने बैंक की नौकरी छोड़कर प्रचारक का जीवन अपनाया था.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का शोक संदेश: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा "सर्राफ का सम्पूर्ण जीवन त्याग, तपस्या, सिद्धांतों और भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के लिए समर्पित रहा. उनका जीवन संघ परिवार के लिए अनुकरणीय है. उनके निधन से हमने अपना अभिभावक खो दिया है."

अजय जामवाल ने सर्राफ को बताया प्रेरणा का आकाशदीप: भाजपा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने कहा कि शांताराम सर्राफ ने आजीवन हिन्दुत्व की अलख जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. समर्पण, मर्यादा और सादगी का जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है, वह कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का आकाशदीप है. उन्होंने प्रार्थना की कि परमपिता परमेश्वर आत्मा को चिरशांति प्रदान करें.

पवन साय ने किया स्मरण: भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने कहा कि सर्राफ ने सम्पूर्ण जीवन संघ की सेवा को समर्पित किया. उनका जीवन त्यागमय और सिद्धांतों पर अडिग रहने वाला था. अपने संत स्वभाव, आत्मीय मिलनसारिता और सादगी से वे हर कार्यकर्ता को प्रेरित करते थे.

भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि: भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, डॉ. नवीन मार्कण्डेय, अखिलेश सोनी सहित भाजपा और मोर्चा-प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भी शांताराम सर्राफ के निधन पर गहन शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

अशोक बजाज का भावुक स्मरण: भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को ही वे वी.वाई. हॉस्पिटल में सर्राफ से मिलने गए थे और अपने जन्मदिन पर उनके चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद लिया था. बजाज ने कहा कि यह उनके लिए अंतिम प्रणाम रहा. कुछ घंटे बाद ही सर्राफ ने वहीं अंतिम सांस ली.

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने भी शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक शांताराम सर्राफ जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है.समाज के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा कार्यों की छाप सदैव प्रेरणा देती रहेगी. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों को इस दुःख को सहने की शक्ति दें.



