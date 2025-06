ETV Bharat / state

हिमाचल में डॉक्टर्स के लिए सुख की खबर, सीनियर रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के लिए हटाई एक साल फील्ड पोस्टिंग की शर्त - HP RESIDENT DOCTOR POLICY CHANGE

रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की पॉलिसी में बदलाव ( File Photo )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्स के लिए एक सुख की खबर है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के लिए नीति में बदलाव किया है. अब सरकार ने सीनियर रेजिडेंट्स के लिए एक साल की फील्ड पोस्टिंग की शर्त हटा दी है. इस संदर्भ में सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. इस प्रकार राज्य सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए पॉलिसी बदली है. अब रेजिडेंट्स पॉलिसी से सीनियर रेजिडेंट्स या ट्यूटर विशेषज्ञ आदि वर्ग के लिए फील्ड में एक साल की पोस्टिंग की शर्त को हटाया गया है. पॉलिसी में बदलाव को लेकर नोटिफिकेशन (Himachal Pradesh Govt) इस कारण सरकार ने लिया ये फैसला पूर्व सरकार के समय में इस नीति को दिसंबर 2021 को नोटिफाई किया गया था. जबसे ये नीति नोटिफाई की गई थी, फील्ड पोस्टिंग वाली शर्त की वजह से प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी अस्पताल में विभागों को सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नहीं मिल पा रहे थे. आईजीएमसी अस्पताल प्रबंधन और चमियाणा स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर स्पेशियलिटी प्रबंधन ने इस बारे में सरकार से बात की. ये मामला सरकार के समक्ष कई बार आया और विभागों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पॉलिसी में बदलाव की जरूरत महसूस हुई. इस प्रकार राज्य सरकार ने फील्ड पोस्टिंग की एक साल की शर्त को हटाने का फैसला लिया. सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश डॉक्टर्स ने ये मामला सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष भी उठाया था. सीएम सुक्खू ने जरूरत को समझा और आश्वासन दिया कि इस बारे में ठोस कदम उठाया जाएगा. सीएम की स्वास्थ्य विभाग के साथ चर्चा के बाद फील्ड पोस्टिंग वाली शर्त हटाने की नोटिफिकेशन जारी की गई. ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों व शिमला के चमियाणा स्थित अटल इंस्टीट्यूट में सीनियर रेजिडेंट्स डॉक्टर्स मिल सकेंगे. उल्लेखनीय है कि मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सीनियर रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की भूमिका सबसे अहम होती है. इमरजेंसी में ये डॉक्टर्स स्थितियों को संभालते हैं. सीनियर रेजिडेंट्स आपातकाल में फैकल्टी के साथ डिस्कर कर केस हैंडल करते हैं. ये भी पढ़ें: अदालती आदेश के बाद भी विधवा महिला को अनुकंपा आधार पर नहीं मिली नौकरी, HC ने वित्त विभाग को दिए सख्त आदेश

