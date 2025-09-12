रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें
गोरखपुर में तैनात साहित्यकार रेलवे अफसर अमिताभ कुमार 2009 से पुस्तकें लिखने का जो सिलसिला शुरू वह लगातार जारी है. आईए जानते हैं उनकी कहानी.
Published : September 12, 2025 at 2:48 PM IST
लखनऊ: इंडियन रेलवे में एक ऐसे सीनियर अफसर हैं जो सरकारी काम तो करते ही हैं, साहित्यकार भी हैं. विभिन्न मुद्दों पर अब तक उनकी 22 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं. इनमें हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो काफी चर्चा में भी रहीं. रेलवे से जुड़े विषयों पर भी उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम इंडियन रेलवेज: फ्रॉम स्टीम टू स्पीड है.
वर्ष 2009 से पुस्तकें लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह लगातार जारी है. ये अधिकारी हैं गोरखपुर में तैनात वरिष्ठ रेलवे अधिकारी अमिताभ कुमार. हाल ही में उनकी कुंभ पर आधारित नई पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है. इसका नाम है कुंभ डायरीज. "ईटीवी भारत" से इन्होंने खास बातचीत की और अपने साहित्यिक सफर के बारे में बताया.
काम के तनाव को खत्म करने का जरिया लेखन को बनाया: अमिताभ कुमार कहते हैं, कोई भी नौकरी हो या किसी प्रकार का व्यवसाय, व्यक्ति को तनाव होता ही है. हम लोगों का रेलवे का काम काफी कठिन होता है, क्योंकि हम परिचालन से जुड़े हैं, जिसमें काफी प्रेशर होता है. स्ट्रेस को रिलीज करने के कई माध्यम होते हैं. जैसे कोई टीवी देखता है, सिनेमा देखता है या और भी साधन होते हैं. मैंने अपने तनाव को रिलीज करने का जो माध्यम बनाया वह लेखन को बनाया.
साहित्यिक सफर में पत्नी-बच्चों का बहुत सहयोग रहा: अमिताभ कुमार बताते हैं कि मैं सिनेमा नहीं देखता, टीवी नहीं देखता. अन्य जो मनोरंजन के कार्यक्रमों भी मैं रुचि नहीं रखता हूं. मेरा परिवार सफर करता है कि मैं कम समय दे पाता हूं.
मैं शुक्रगुजार हूं अपने परिवार का कि मेरी इस रुचि के साथ उन्होंने एडजस्ट किया. मुझे परिवार से बहुत सहयोग मिलता है. मेरी पत्नी से मेरे बच्चों को मुझसे शिकायत नहीं रहती. मैं रात के चार बजे भी लिख रहा होता हूं तो वह चाय बनाकर देते हैं. इस तरह स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं.
कुंभ डायरी में नया क्या पढ़ने को मिलेगा: अमिताभ कुमार का कहना है कि कुंभ के धार्मिक और वैज्ञानिक पहलुओं को सब जानते हैं. मैंने इस पक्ष को किताब में छुआ तो है लेकिन थोड़ा कम रखा. मैंने कुंभ के सामाजिक पक्ष को सामने रखा है. जो आधुनिक कुंभ हो गया है उसको मैंने इस पुस्तक में लिखा है. कुंभ तो सदियों से चला आ रहा है. पहले भी कुंभ होता था. आज भी कुंभ हो रहा है. पहले भी लोग आते थे, लेकिन तब सुविधा नहीं थी.
अब आप देखिए कुंभ एक छोटा सा स्थान है लेकिन, वहां इतने लोग आते हैं. वह जिला नहीं बना, वह प्रदेश नहीं बना, वह देश नहीं बना, उसकी इतनी आबादी हो जाती है कि कई देशों को मिलाकर एक महाद्वीप जैसा बन जाता है. एक माह के लिए कुंभ महाद्वीप बन जाता है.
उसको महाद्वीप बनाने में सीवर लाइनें, सड़कें, बिजली, जहां पर 24 घंटे चकाचौंध है, उसके बाद खाना है, हॉस्पिटल है और अनेक तरह की सुविधाएं हैं, वह सब कुछ करनी पड़ती हैं. कुंभ में लोग आते हैं, आते रहेंगे लेकिन अब कुंभ में सुविधाएं खूब मिल रही हैं. इसमें टेक्नोलॉजी का योगदान है. बाकी सरकार की भी नीयत है, तब यह सब कुछ संभव हो पा रहा है.
बिना रेलवे के कुंभ संभव नहीं: अमिताभ कुमार कहते हैं, रेलवे के बिना कुंभ संभव ही नहीं है. हमेशा से ही रेलवे एक बड़ा साधन रहा है. कुंभ का एक सर्किट है जिसे सेक्रेड सर्किट कहते हैं. ये पवित्र सर्किट अयोध्या से शुरू होता है और प्रयागराज-बनारस तक जाता है, तब कुंभ के स्नानार्थियों का स्नान पूरा होता है. रेलवे इसी हिसाब से काम करता है. रेलवे ने इसी मकसद से प्रयागराज और रामघाट स्टेशन बनाए हैं.
वे इस उद्देश्य के लिए ही हो गए हैं कि कुंभ के यात्रियों को कोई दिक्कत न हो. इसके लिए रेल प्रशासन बहुत तैयारी करता है. अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलती हैं. अतिरिक्त अधिकारी लगाए जाते हैं. रेलवे साल डेढ़ साल पहले से ही कुंभ की तैयारी शुरू कर देता है.
रेलवे अधिकारी अमिताभ कुमार ने कब लिखी पहली किताब: अमिताभ कुमार बताते हैं कि उन्होंने पहली पुस्तक 2009 में लिखी थी. जिसका नाम था ब्लडी मेरिट स्कॉलर्स. उसे प्रकाशित करने के लिए मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी. तब जाकर 2011 में प्रकाशित हुई. क्योंकि, नए लेखक की पुस्तक कोई छापना नहीं चाहता. इसके लिए मुझे बहुत एड़ियां घिसनी पड़ीं. सुबह से लेकर शाम तक बिठाए रहते थे, तब जाकर कहीं यह प्रयास सफल हो पाया. अब तो प्रकाशकों की तरफ से पुस्तक लिखने से पहले ही निमंत्रण आ जाता है कि जब भी आप लिखें तो हमें पहले अवगत करा दें, हम जरूर छापेंगे.
अमिताभ कुमार की चर्चित किताबें: मेरी चर्चित किताबों की अगर बात की जाए तो इसमें ब्लडी मेरिट स्कॉलर्स है. बनारस में 2007 में मैं स्टेशन प्रबंधक रहा हूं तो मैंने बनारस को काफी करीब से देखा है. मेरी उस समय बनारस के घाटों में काफी रुचि थी, तो मैं शाम को मणिकर्णिका घाट जाता था. उस घाट को मैंने करीब से अनुभव किया है. वहां पर मैंने अघोर तंत्र को जाना.
मैंने अघोरियों के जीवन पर एक किताब लिखी जो अंग्रेजी में है, मणिकर्णिका एंड अघोरी द कॉस्मिक डांस ऑफ डेथ. मेरी दूसरी किताब श्मशान भैरवी और अघोरी है. एक और मेरी किताब प्रकाशित होने वाली है बनारस मोक्ष की नगरी. यह तीन किताबों का सीक्वेंस है, जिसमें मैंने बनारस के बारे में बहुत डिटेल से लिखा है. लखनऊ पर मेरी लिखी गई पुस्तक के कवर का विमोचन हो रहा है, लखनऊ शहर-ए-अदब. इसमें लखनऊ का वृहद इतिहास है.
रेलवे में कहां-कहां मिली पोस्टिंग: अमिताभ कुमार बताते हैं कि साल 1995 में उन्होंने रेलवे में सेवा प्रारंभ की थी. अलग-अलग जगहों पर चीफ कंट्रोलर रहा. स्टेशन निदेशक लखनऊ रहा. स्टेशन निदेशक बनारस रहा. मंडल वाणिज्य प्रबंधक के पद पर डीआरएम कार्यालय में तैनात रहा. वरिष्ठ परिचालन प्रबंधक सामान्य और कोचिंग के पद पर रहा हूं. वर्तमान में मैं गोरखपुर में उप वाणिज्य प्रबंधक के पद पर तैनात हूं.
अमिताभ कुमार की प्रमुख पुस्तकें
- श्मशान भैरवी और अघोरी
- अघोरी एंड मणिकर्णिका
- काशी मोक्ष की नगरी
- कुंभ डायरीज: एक शोध ग्रन्थ
- लखनऊ शहर-ए-अदब
- राजनाथ सिंह: आधुनिक भारत के लौह पुरुष
- इंडियन रेलवेज: फ्रॉम स्टीम टू स्पीड
- मान्यवर: संगठन से सत्ता तक
- द पहलगाम फाइल्स
- रोहित बेमुला डोजियर
- समाधि से राजयोग तक
- महंत: द गॉड फादर
- सरपंच
- ब्लडी मेरिट स्कॉलर्स
- ऑपरेशन लॉगआउट
- पार्टनर इन सक्सेस
- रेनबो इन व्हाइट श्राउड
