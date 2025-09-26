ETV Bharat / state

केजीएमयू में सीनियर ने महिला डॉक्टर से की छेड़छाड़, हाथ पकड़कर कहा- मुझे तुम अच्छी लगती हो

लखनऊ : केजीएमयू के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग (क्वीनमेरी) में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. महिला रेजिडेंट ने सीनियर डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. रेजिडेंट डॉक्टर ने केजीएमयू प्रशासन को लिखित शिकायत की है. पीड़िता ने क्वीनमेरी की पांच सीनियर डॉक्टरों को भी घटना की जानकारी दी. शिकायत पर केजीएमयू प्रशासन ने मामले को विशाखा कमेटी को सौंप दिया है. विशाखा कमेटी ने बैठक कर दोनों का पक्ष समझा और सिफारिश कुलसचिव को भेज दी है.

17 सितंबर की है घटना : क्वीनमेरी में पीड़िता द्वितीय वर्ष (जूनियर रेजिडेंट) की छात्रा है. वह सिड्यूल ट्रॉयब (एसटी कम्युनिटी) से ताल्लुक रखती है. घटना 17 सितंबर की है. आरोप है कि रेजिडेंट डॉक्टर ने एचडीयू से मरीज को आईसीयू में शिफ्ट कराया.

आरोपी ने पकड़ा हाथ : उसकी जानकारी आईसीयू के अधिकारियों को देने गई. पुरुष डॉक्टर के चैम्बर में मरीज से जुड़ी जानकारी दे रही थी. आरोप हैं कि पुरुष डॉक्टर ने रेजिडेंट का हाथ छूकर कहा, मुझे तुम अच्छी लगती हो. इससे पहले भी फोन पर सीनियर डॉक्टर ने रजिडेंट से संपर्क किया था.