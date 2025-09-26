ETV Bharat / state

केजीएमयू में सीनियर ने महिला डॉक्टर से की छेड़छाड़, हाथ पकड़कर कहा- मुझे तुम अच्छी लगती हो

पीड़िता ने 19 सितंबर को क्वीनमेरी प्रशासन को पांच पेज की लिखित शिकायत दी है. मामले की जांच विशाखा कमेटी कर रही है.

विशाखा कमेटी कर रही शिकायत की जांच.
विशाखा कमेटी कर रही शिकायत की जांच. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 10:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : केजीएमयू के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग (क्वीनमेरी) में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. महिला रेजिडेंट ने सीनियर डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. रेजिडेंट डॉक्टर ने केजीएमयू प्रशासन को लिखित शिकायत की है. पीड़िता ने क्वीनमेरी की पांच सीनियर डॉक्टरों को भी घटना की जानकारी दी. शिकायत पर केजीएमयू प्रशासन ने मामले को विशाखा कमेटी को सौंप दिया है. विशाखा कमेटी ने बैठक कर दोनों का पक्ष समझा और सिफारिश कुलसचिव को भेज दी है.

17 सितंबर की है घटना : क्वीनमेरी में पीड़िता द्वितीय वर्ष (जूनियर रेजिडेंट) की छात्रा है. वह सिड्यूल ट्रॉयब (एसटी कम्युनिटी) से ताल्लुक रखती है. घटना 17 सितंबर की है. आरोप है कि रेजिडेंट डॉक्टर ने एचडीयू से मरीज को आईसीयू में शिफ्ट कराया.

आरोपी ने पकड़ा हाथ : उसकी जानकारी आईसीयू के अधिकारियों को देने गई. पुरुष डॉक्टर के चैम्बर में मरीज से जुड़ी जानकारी दे रही थी. आरोप हैं कि पुरुष डॉक्टर ने रेजिडेंट का हाथ छूकर कहा, मुझे तुम अच्छी लगती हो. इससे पहले भी फोन पर सीनियर डॉक्टर ने रजिडेंट से संपर्क किया था.

पीड़िता ने पांच डॉक्टरों को सुनाई आपबीती : घटना से रेजिडेंट डॉक्टर घबरा गई. उसने आपबीती विभाग की चार सीनियर फैकल्टी (डॉक्टरों) को सुनाई. उसके बाद रेजिडेंट इंचार्ज को भी पूरे मामले की जानकारी दी. लेकिन आरोपी डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. पीड़िता ने 19 सितंबर को क्वीनमेरी प्रशासन को पांच पेज की लिखित शिकायत दी है.

दोनों पक्ष को सुना गया : केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने कहा कि पीड़िता की शिकायत की जांच विशाखा कमेटी कर रही है. दोनों के पक्ष को सुना गया है. कमेटी ने अपनी सिफारिशें कुलसचिव के समक्ष भेज दी है. उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : स्वास्थ्य विभाग में एक और फर्जीवाड़ा; 14 अलग-अलग पिता के नाम पर 35 को मिली नौकरी, जांच में खुलासा

For All Latest Updates

TAGGED:

MOLESTED FEMALE DOCTOR IN KGMUMOLESTED FEMALE DOCTORFEMALE DOCTOR MOLESTED IN KGMUकेजीएमयू में डॉक्टर से छेड़छाड़MOLESTED FEMALE DOCTOR IN KGMU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.