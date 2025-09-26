केजीएमयू में सीनियर ने महिला डॉक्टर से की छेड़छाड़, हाथ पकड़कर कहा- मुझे तुम अच्छी लगती हो
पीड़िता ने 19 सितंबर को क्वीनमेरी प्रशासन को पांच पेज की लिखित शिकायत दी है. मामले की जांच विशाखा कमेटी कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 10:25 PM IST
लखनऊ : केजीएमयू के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग (क्वीनमेरी) में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. महिला रेजिडेंट ने सीनियर डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. रेजिडेंट डॉक्टर ने केजीएमयू प्रशासन को लिखित शिकायत की है. पीड़िता ने क्वीनमेरी की पांच सीनियर डॉक्टरों को भी घटना की जानकारी दी. शिकायत पर केजीएमयू प्रशासन ने मामले को विशाखा कमेटी को सौंप दिया है. विशाखा कमेटी ने बैठक कर दोनों का पक्ष समझा और सिफारिश कुलसचिव को भेज दी है.
17 सितंबर की है घटना : क्वीनमेरी में पीड़िता द्वितीय वर्ष (जूनियर रेजिडेंट) की छात्रा है. वह सिड्यूल ट्रॉयब (एसटी कम्युनिटी) से ताल्लुक रखती है. घटना 17 सितंबर की है. आरोप है कि रेजिडेंट डॉक्टर ने एचडीयू से मरीज को आईसीयू में शिफ्ट कराया.
आरोपी ने पकड़ा हाथ : उसकी जानकारी आईसीयू के अधिकारियों को देने गई. पुरुष डॉक्टर के चैम्बर में मरीज से जुड़ी जानकारी दे रही थी. आरोप हैं कि पुरुष डॉक्टर ने रेजिडेंट का हाथ छूकर कहा, मुझे तुम अच्छी लगती हो. इससे पहले भी फोन पर सीनियर डॉक्टर ने रजिडेंट से संपर्क किया था.
पीड़िता ने पांच डॉक्टरों को सुनाई आपबीती : घटना से रेजिडेंट डॉक्टर घबरा गई. उसने आपबीती विभाग की चार सीनियर फैकल्टी (डॉक्टरों) को सुनाई. उसके बाद रेजिडेंट इंचार्ज को भी पूरे मामले की जानकारी दी. लेकिन आरोपी डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. पीड़िता ने 19 सितंबर को क्वीनमेरी प्रशासन को पांच पेज की लिखित शिकायत दी है.
दोनों पक्ष को सुना गया : केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने कहा कि पीड़िता की शिकायत की जांच विशाखा कमेटी कर रही है. दोनों के पक्ष को सुना गया है. कमेटी ने अपनी सिफारिशें कुलसचिव के समक्ष भेज दी है. उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
