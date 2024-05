ETV Bharat / state

गोड्डा लोकसभा सीट के लिए प्रदीप यादव 13 मई को करेंगे नामांकन, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दिग्गज नेताओं का होगा जुटान - lok sabha election 2024

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 12, 2024, 9:27 AM IST | Updated : May 12, 2024, 9:37 AM IST

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ( ETV BHARAT )

Last Updated : May 12, 2024, 9:37 AM IST