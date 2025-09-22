ETV Bharat / state

सीनियर आईपीएस शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने संभाला पलामू आईजी का पदभार, बोले- समन्वय बनाकर करेंगे अपराध और नक्सल के खिलाफ कार्रवाई

पलामू: सीनियर आईपीएस अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने सोमवार को पलामू के जोनल आईजी के पद पर पदभार संभाला. शैलेंद्र कुमार सिन्हा, दुमका जोन के आईजी थे, उनका तबादला पलामू के जोनल आईजी के पद पर हुआ है. वहीं पलामू के जोनल आईजी सीनियर आईपीएस सुनील भास्कर का तबादला, बोकारो आईजी के पद पर हुआ है.

समन्वय के साथ किया जाएगा कार्य: जोनल आईजी

दरअसल सोमवार को जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, पलामू पहुंचे. यहां उन्हें जोनल कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. जिसके बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया. इस मौके पर जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि एक टीम लीडर होने के नाते, बेहतर समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा. आगामी दुर्गा पूजा एवं बिहार चुनाव को लेकर पुलिस तैयारी कर रही है. बिहार चुनाव को लेकर सीमावर्ती जिलों की मंगलवार को बैठक भी होगी. सीमावर्ती जिले होने के नाते चुनाव के दौरान हर संभव मदद की जाएगी. दरअसल शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने पलामू जोन के आठवें आईजी के पद पर योगदान दिया है.