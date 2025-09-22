सीनियर आईपीएस शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने संभाला पलामू आईजी का पदभार, बोले- समन्वय बनाकर करेंगे अपराध और नक्सल के खिलाफ कार्रवाई
वरिष्ठ आईपीएस शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने पलामू जोनल आईजी का पदभार संभाल लिया है.
Published : September 22, 2025 at 3:23 PM IST
पलामू: सीनियर आईपीएस अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने सोमवार को पलामू के जोनल आईजी के पद पर पदभार संभाला. शैलेंद्र कुमार सिन्हा, दुमका जोन के आईजी थे, उनका तबादला पलामू के जोनल आईजी के पद पर हुआ है. वहीं पलामू के जोनल आईजी सीनियर आईपीएस सुनील भास्कर का तबादला, बोकारो आईजी के पद पर हुआ है.
समन्वय के साथ किया जाएगा कार्य: जोनल आईजी
दरअसल सोमवार को जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, पलामू पहुंचे. यहां उन्हें जोनल कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. जिसके बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया. इस मौके पर जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि एक टीम लीडर होने के नाते, बेहतर समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा. आगामी दुर्गा पूजा एवं बिहार चुनाव को लेकर पुलिस तैयारी कर रही है. बिहार चुनाव को लेकर सीमावर्ती जिलों की मंगलवार को बैठक भी होगी. सीमावर्ती जिले होने के नाते चुनाव के दौरान हर संभव मदद की जाएगी. दरअसल शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने पलामू जोन के आठवें आईजी के पद पर योगदान दिया है.
पलामू जोन में अब तक सीनियर आईपीएस दीपक वर्मा, एमएस भाटिया, आरके मल्लिक, ए नटराजन, राजकुमार लकड़ा, नरेंद्र कुमार सिंह एवं सुनील भास्कर आईजी रह चुके है. 2016 से 2024 तक पलामू के जोनल आईजी पद को खत्म किया गया था. पलामू जोन में पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जिले शामिल हैं, जिसकी सीमा छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश से सटी हुई है.
ये भी पढ़ें- नक्सलियों के घर ढोल-नगाड़ा लेकर जाएगी पुलिस! जानें, क्या है रणनीति
मुकदमों का ट्रायल कमजोर हुआ तो अधिकारियों पर गिरेगी गाज! आईजी ने मेदिनीनगर SDPO कार्यालय का किया निरीक्षण
पलामू, गढ़वा और लातेहार एसपी से 25 बिंदु पर मांगी गई रिपोर्ट, महिला हिंसा और अपराध को लेकर गाइडलाइन