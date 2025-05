ETV Bharat / state

शराब घोटाला मामलाः आईएएस विनय कुमार चौबे को एसीबी ने किया गिरफ्तार, ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप - LIQUOR SCAM CASE IN JHARKHAND

विनय कुमार चौबे को ले जाते हुए एसीबी अधिकारी ( ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 20, 2025 at 4:23 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 5:16 PM IST 2 Min Read

रांची: झारखंड के सीनियर आईएएस विनय कुमार चौबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं. शराब घोटाला मामले में एसीबी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. लंबी पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई. पूछताछ के बीच पूर्व संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को भी एसीबी ने पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया है. पूछताछ के दौरान ही एसीबी ऑफिस में मेडिकल टीम पहुंची थी. दरअसल, साल मार्च 2022 में झारखंड में छत्तीसगढ़ मॉडल पर आधारित उत्पाद नीति लागू हुई थी. कहा जाता है कि झारखंड की पूर्व की उत्पाद नीति को राजस्व की कसौटी पर फ्लॉप बताकर पूरा गेम प्लान तैयार हुआ था. इसको लेकर रायपुर में बैठक भी हुई थी. नई नीति के बनते ही छत्तीसगढ़ का सिंडेकेट सक्रिय हो गया था. इस दौरान नकली होलोग्राम और अवैध शराब की सप्लाई कर राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया गया था. आईएएस विनय कुमार चौबे गिरफ्तार (ईटीवी भारत)

Last Updated : May 20, 2025 at 5:16 PM IST