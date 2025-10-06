ETV Bharat / state

सचिन पायलट पहुंचे बीकानेर, डूडी के साथ बिताए समय को किया याद, एसएमएस हादसे पर कही यह बात

रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि देने आए सचिन पायलट ने एसएमएस हादसे को लेकर कहा कि सरकार गंभीरता से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करें

Senior Congress leader Sachin Pilot
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 6:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट सोमवार को बीकानेर पहुंचे और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके निवास गए. इस दौरान पायलट ने डूडी की पत्नी, नोखा विधायक सुशीला डूडी, और उनके परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी.

इस दौरान सचिन पायलट ने भावुक होते हुए कहा कि डूडी के साथ उनकी काफी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि जब वे प्रदेश अध्यक्ष थे, तब रामेश्वर डूडी नेता प्रतिपक्ष बने थे. प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने का काम उन दोनों ने मिलकर किया था. इसी के परिणामस्वरूप फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई. उन्होंने कहा कि डूडी हमेशा किसान, वंचित, शोषित और पीड़ित की बात करते थे. उनकी कमी से एक खालीपन आ गया है. उन्होंने कहा कि समय के साथ इस खालीपन को भरना थोड़ा मुश्किल है. उनके बताए आदर्शों और सिद्धांतों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे.

पढ़ें: SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग, ICU में भर्ती 8 मरीजों की मौत

एसएमएस हादसे की तह तक जाना जरूरी: पायलट ने एसएमएस अस्पताल में हुए हादसे को लेकर कहा कि हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है, लेकिन इसकी तह तक जाना जरूरी है और जो भी इसमें दोषी हैं. उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को इस पूरे मामले में गंभीरता से विचार करना चाहिए. पहले कफ सिरप को लेकर बच्चों की जान चली गई और अब यह हादसा हो गया. अगर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इस तरह के हालात होंगे तो आगे क्या कल्पना की जाएगी?

कांग्रेस संगठन सृजन अभियान राहुल गांधी का विजन: कांग्रेस की ओर से चल रहे संगठन सृजन अभियान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी का विजन है. उसी अनुसार पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम हो रहा है. उसी कड़ी में राजस्थान में भी संगठन सृजन अभियान चल रहा है, और धरातल पर काम करने वाला व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी के लिए निष्ठा रखता हो, उसे मौका मिलना चाहिए. यही राहुल गांधी की सोच है. उन्होंने कहा कि इस कदम से निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत होगी. खुद के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान जो तय करेगा वह सबको मानना होगा और हम कांग्रेस के अनुशासित सिपाही हैं. पार्टी के आदेशों का पालन करना चाहिए.

कल्ला परिवार से मिलकर दी सांत्वना: बीकानेर आए सचिन पायलट डूडी परिवार से मिलने के बाद कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष जनार्दन कल्ला और पूर्व मंत्री बी.डी. कल्ला के निवास पर पहुंचे. कुछ दिन पहले जनार्दन कल्ला की पत्नी का निधन हो गया था, ऐसे में पायलट कल्ला परिवार से मिले और उन्हें सांत्वना दी. इस दौरान पायलट के साथ पूर्व मंत्री बृजेंद्र ओला, विधायक अभिमन्यु पूनिया और पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया भी मौजूद रहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

LATE RAMESHWAR DUDITRIBUTE TO LATE RAMESHWAR DUDISMS INCIDENT JAIPURCONGRESS LEADER RAHUL GANDHISENIOR CONGRESS LEADER SACHIN PILOT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

SMS अस्पताल अग्निकांड: FSL टीम ने कलेक्ट किए सैंपल, भाजपा विधायक बोले- मुलाकात करना समस्या का समाधान नहीं

शरद पूर्णिमा पर देर रात बंटती है विशेष आयुर्वेदिक खीर, जानिए क्यों है खास...

बड़ी राहत: 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा उच्च पेंशन का लाभ

अगर आप भी अधिक तेल का सेवन करते तो हो जाइए सावधान, बढ़ता तेल का सेवन बन सकता है खतरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.