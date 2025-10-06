ETV Bharat / state

सचिन पायलट पहुंचे बीकानेर, डूडी के साथ बिताए समय को किया याद, एसएमएस हादसे पर कही यह बात

इस दौरान सचिन पायलट ने भावुक होते हुए कहा कि डूडी के साथ उनकी काफी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि जब वे प्रदेश अध्यक्ष थे, तब रामेश्वर डूडी नेता प्रतिपक्ष बने थे. प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने का काम उन दोनों ने मिलकर किया था. इसी के परिणामस्वरूप फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई. उन्होंने कहा कि डूडी हमेशा किसान, वंचित, शोषित और पीड़ित की बात करते थे. उनकी कमी से एक खालीपन आ गया है. उन्होंने कहा कि समय के साथ इस खालीपन को भरना थोड़ा मुश्किल है. उनके बताए आदर्शों और सिद्धांतों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे.

बीकानेर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट सोमवार को बीकानेर पहुंचे और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके निवास गए. इस दौरान पायलट ने डूडी की पत्नी, नोखा विधायक सुशीला डूडी, और उनके परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी.

एसएमएस हादसे की तह तक जाना जरूरी: पायलट ने एसएमएस अस्पताल में हुए हादसे को लेकर कहा कि हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है, लेकिन इसकी तह तक जाना जरूरी है और जो भी इसमें दोषी हैं. उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को इस पूरे मामले में गंभीरता से विचार करना चाहिए. पहले कफ सिरप को लेकर बच्चों की जान चली गई और अब यह हादसा हो गया. अगर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इस तरह के हालात होंगे तो आगे क्या कल्पना की जाएगी?

कांग्रेस संगठन सृजन अभियान राहुल गांधी का विजन: कांग्रेस की ओर से चल रहे संगठन सृजन अभियान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी का विजन है. उसी अनुसार पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम हो रहा है. उसी कड़ी में राजस्थान में भी संगठन सृजन अभियान चल रहा है, और धरातल पर काम करने वाला व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी के लिए निष्ठा रखता हो, उसे मौका मिलना चाहिए. यही राहुल गांधी की सोच है. उन्होंने कहा कि इस कदम से निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत होगी. खुद के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान जो तय करेगा वह सबको मानना होगा और हम कांग्रेस के अनुशासित सिपाही हैं. पार्टी के आदेशों का पालन करना चाहिए.

कल्ला परिवार से मिलकर दी सांत्वना: बीकानेर आए सचिन पायलट डूडी परिवार से मिलने के बाद कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष जनार्दन कल्ला और पूर्व मंत्री बी.डी. कल्ला के निवास पर पहुंचे. कुछ दिन पहले जनार्दन कल्ला की पत्नी का निधन हो गया था, ऐसे में पायलट कल्ला परिवार से मिले और उन्हें सांत्वना दी. इस दौरान पायलट के साथ पूर्व मंत्री बृजेंद्र ओला, विधायक अभिमन्यु पूनिया और पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया भी मौजूद रहे.