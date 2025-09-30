ETV Bharat / state

दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष प्रो. वीके मल्होत्रा का 94 साल की उम्र में निधन

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का आज निधन हो गया है.

प्रो. वीके मल्होत्रा का 94 साल की उम्र में निधन
प्रो. वीके मल्होत्रा का 94 साल की उम्र में निधन
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 30, 2025 at 8:00 AM IST

नई दिल्ली: भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा अब नहीं रहे. मंगलवार सुबह उनका निधन हो गया. यह जानकारी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दी. उन्होंने कहा कि अत्यंत दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली भाजपा के प्रथम अध्यक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का आज प्रातः आकसमिक निधन हो गया है. वह 94वें वर्ष के थे.

बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद एवं सांसद विजय कुमार मल्होत्रा का कुछ दिन से एम्स में इलाज चल रहा था और आज प्रातः लगभग 6 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का जीवन सादगी एवं जन सेवा को समर्पण की मिसाल रहा. उन्होंने दिल्ली में संघ की विचारधारा के विस्तार के लिए जनसंघ काल से बहुत काम किया. पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उनका जीवन हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को सदैव प्रेरणा देता रहा है और देता रहेगा.

बता दें कि सोमवार को दिल्ली भाजपा के स्थायी कार्यालय के उद्धघाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से विजय कुमार मल्होत्रा के कार्यकाल और दिल्ली में पार्टी की नींव रखने में दिए गए योगदान का ज़िक्र किया था.

6 अप्रैल 1980 को देश में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा पहले प्रदेश अध्यक्ष बने थे. इसी दौरान तत्कालीन कांग्रेस (ओ) के अधिकांश नेता सिकंदर बख्त के साथ भाजपा में शामिल हो गये और इसी के साथ अजमेरी गेट चौक पर ही स्थित कांग्रेस (ओ) का कार्यालय दिल्ली भाजपा का प्रदेश कार्यालय बन गया. 1989 तक पार्टी यहीं से चलती थी लेकिन यहां भारी कार पार्किंग समस्या रहती थी. यह कार्यालय भी किराये का है और वर्तमान में भी पार्टी के पास ही कब्जा है. वर्ष 1989 लोकसभा चुनाव से पूर्व कुछ समय दिल्ली भाजपा का कार्यालय 20 रकाबगंज रोड़ से चला गया था.

