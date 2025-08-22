कानपुर : आईआईटी कानपुर से सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो सेवा बढ़ाई गई है. अब कानपुर मेट्रो के बनने का काम सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता के बीच तेजी से चल रहा है. चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक के पांच अंडरग्राउंड स्टेशनों में खूबसूरत आर्टवर्क किया गया है, जो कि कानपुर की ऐतिहासिक संस्कृति को दिखाता है. वहीं अब UPMRC कानपुर और आगरा मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशनों की दीवारों को सुंदर आर्टवर्क से सजाने की तैयारी कर रहा है. इस बार आम लोगों के भी आर्टवर्क आमंत्रित किए गए हैं. अगर आप भी अपने विचार या डिजाइन देना चाहते हैं तो UPMRC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भेज सकते हैं. अच्छे सुझाव देने वालों को पुरस्कार भी दिया जाएगा.

दिया जाएगा यह शानदार उपहार : संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क विभाग पंचानन मिश्रा ने बताया कि, कानपुर मेट्रो कॉरिडोर-1 के आगामी अंडरग्राउंड स्टेशनों झकरकटी, ट्रांसपोर्ट नगर अंडरग्राउंड स्टेशनों के लिए आम जनमानस को आर्टवर्क के लिए आमंत्रित किया गया है. जिसका भी आर्टवर्क या फिर सुझाव सर्वश्रेष्ठ होगा, उसे मेट्रो की ओर से निशुल्क स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा. जिसके जरिए वह कानपुर, आगरा, दिल्ली, मुंबई समेत अन्य जहां पर भी मेट्रो का संचालन हो रहा है, वहां फ्री में सफर कर सकेंगे. इसके अलावा सबसे खूबसूरत आर्टवर्क को अंडरग्राउंड स्टेशनों की दीवार पर लगवाया जाएगा.

शहर के इतिहास से रूबरू कराती है पेंटिंग : बता दें कि, UPMRC ने कॉरिडोर-1 के अंतर्गत दूसरे चरण में चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक के बीच बने 5 अंडरग्राउंड स्टेशनों को विशेष और आकर्षक आर्टवर्क के जरिए सजाया हुआ गया है. यात्रियों को न सिर्फ शहर की ऐतिहासिक विरासत से रूबरू होने का मौका मिलता है, बल्कि समकालीन पहचान की एक झलक भी देखने को मिलती है. इन अंडरग्राउंड स्टेशनों पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, कानपुर की औद्योगिक धरोहर, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत स्थानीय उत्पाद जैसे चमड़े के बैग, कालीन, लकड़ी के सामान, हस्त निर्मित आभूषण आदि स्थानीय बोली के शब्दों और मां गंगा इन सभी को बेहद खूबसूरती से आर्टवर्क के जरिए दीवारों पर उतारा गया है. स्टेशनों के कॉनकोर्स क्षेत्र को सजाने वाले इन कलात्मक चित्रों ने न सिर्फ शहरवासियों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया है बल्कि यह लोगों के लिए एक सेल्फी प्वाइंट के रूप में भी विकसित हुए हैं. ये आर्टवर्क न केवल कानपुर के लोगों के लिए बल्कि बाहर से आने वाले लोगों को भी कानपुर की विरासत से जोड़ने का काम कर रही है.

इन वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं सुझाव : आर्टवर्क को लेकर अपना सुझाव शब्दों या फिर डिजाइन के जरिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और लिंकडिन पर दे सकते हैं. जिसके लिए आपको UPMRC के आधिकारिक सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म पर जाकर 25 अगस्त तक देना होगा.

