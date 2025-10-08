ETV Bharat / state

आरयू में वन नेशन वन इलेक्शन पर राष्ट्रीय परिचर्चा, नेता प्रतिपक्ष बोले- एक साथ चुनाव से देश को मिलेगी नई दिशा

रांची: रांची विश्वविद्यालय के लीगल स्टडीज सेंटर सभागार में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के तत्वावधान में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परिचर्चा का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कई शिक्षाविद, विधि विशेषज्ञ और विभिन्न विषयों के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए.

वक्ताओं ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' की अवधारणा पर डाली रोशनी

कार्यक्रम की शुरुआत में वक्ताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को विस्तार से समझाया. उन्होंने कहा कि इसका मतलब है भारत में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव को एक साथ कराना ताकि बार-बार चुनाव से होने वाले समय, धन और प्रशासनिक बोझ को कम किया जा सके. वक्ताओं ने बताया कि 1952 में जब भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे, तब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे लेकिन बाद में राज्यों में सरकारें समय से पहले गिरने के कारण यह क्रम टूट गया. अब केंद्र सरकार इसे दोबारा लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है.

रांची में वन नेशन वन इलेक्शन पर सेमीनार (Etv bharat)

इस दिशा में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने मार्च 2024 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी. 18,000 पन्नों की इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2024 में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल को मंजूरी दी और संसद में इसे प्रस्तुत किया.