आरयू में वन नेशन वन इलेक्शन पर राष्ट्रीय परिचर्चा, नेता प्रतिपक्ष बोले- एक साथ चुनाव से देश को मिलेगी नई दिशा
रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के ऑडिटोरियम में 'वन नेशन वन इलेक्शन' विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया.
Published : October 8, 2025 at 5:08 PM IST
रांची: रांची विश्वविद्यालय के लीगल स्टडीज सेंटर सभागार में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के तत्वावधान में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परिचर्चा का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कई शिक्षाविद, विधि विशेषज्ञ और विभिन्न विषयों के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए.
वक्ताओं ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' की अवधारणा पर डाली रोशनी
कार्यक्रम की शुरुआत में वक्ताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को विस्तार से समझाया. उन्होंने कहा कि इसका मतलब है भारत में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव को एक साथ कराना ताकि बार-बार चुनाव से होने वाले समय, धन और प्रशासनिक बोझ को कम किया जा सके. वक्ताओं ने बताया कि 1952 में जब भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे, तब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे लेकिन बाद में राज्यों में सरकारें समय से पहले गिरने के कारण यह क्रम टूट गया. अब केंद्र सरकार इसे दोबारा लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है.
इस दिशा में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने मार्च 2024 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी. 18,000 पन्नों की इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2024 में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल को मंजूरी दी और संसद में इसे प्रस्तुत किया.
एक साथ चुनाव देश की प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएगा और लोकतंत्र को अधिक स्थायित्व देगा. हर कुछ महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, जिससे सरकारी मशीनरी और जनता दोनों पर बोझ बढ़ता है. यदि देश में एक साथ चुनाव होंगे, तो न सिर्फ समय और पैसा बचेगा बल्कि विकास कार्यों में भी निरंतरता आएगी: बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी
बार बार चुनाव होने से लागू होता रहता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट
परिचर्चा में उपस्थित शिक्षाविदों और विद्यार्थियों ने भी इस प्रस्ताव के फायदे और चुनौतियों पर खुलकर चर्चा की. वक्ताओं ने बताया कि बार-बार चुनाव होने से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता रहता है, जिससे विकास कार्य रूक जाते हैं. वहीं एक साथ चुनाव से सरकारी खर्च में कमी आएगी, प्रचार अभियान सीमित होंगे और प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा.
एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय जीडीपी ग्रोथ में 1.5% तक की वृद्धि का अनुमान
सांख्यिकीय रूप से बताया गया है कि देश में एक साथ चुनाव लागू किए जाए तो 2029 में इसकी अनुमानित लागत लगभग 7,951 करोड़ रुपये होगी जबकि अलग-अलग चुनाव कराने पर इससे कई गुना अधिक खर्च होता है. इसके साथ ही एक साथ चुनाव से मतदान प्रतिशत बढ़ने और राष्ट्रीय जीडीपी ग्रोथ में 1.5% तक की वृद्धि का अनुमान भी जताया गया है.
'वन नेशन वन इलेक्शन' प्रशासनिक पारदर्शिता में ऐतिहासिक कदम
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने भी इस विषय पर सवाल पूछे और अपने सुझाव साझा किए. आखिर में वक्ताओं ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन केवल राजनीतिक सुधार नहीं बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जनहित की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है.
