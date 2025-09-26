ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ निभाएगा सेमीकंडक्टर मिशन में अहम भूमिका- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

7-8 नवंबर को नया रायपुर में होगी राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर संगोष्ठी.

CM SAI on Semiconductor seminar
7-8 नवंबर को नया रायपुर में होगी राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर संगोष्ठी. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2025 at 8:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: ट्रिपल आईटी-नया रायपुर में 7–8 नवम्बर 2025 को "मेक-इन-सिलिकॉन: राष्ट्रीय संगोष्ठी ऑन एनेबलिंग इंडिजिनस सेमीकंडक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर" का आयोजन होगा. इसमें भारत और विदेशों से वैज्ञानिक, उद्योगपति, और शिक्षा जगत के लोग शामिल होंगे. इसे लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि, छत्तीसगढ़ सेमीकंडक्टर मिशन में अग्रणी भूमिका निभाएगा.

कार्यक्रम का पोस्टर और वेबसाइट का शुभारंभ: दरअसल, मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम के पोस्टर और आधिकारिक वेबसाइट का उद्घाटन किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि, यह पहल युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी. स्वदेशी सेमीकंडक्टर ढांचा, भारत की डिजिटल और आर्थिक मजबूती की नींव है.

यह संगोष्ठी भारत में सेमीकंडक्टर मिशन को नई दिशा देगी और स्वदेशी तकनीकी क्षमता को मजबूत करेगी. छत्तीसगढ़ पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसमें अपना योगदान देगा.- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

नवा रायपुर में पहले ही हो चुका है सेमीकंडक्टर करार: मुख्यमंत्री ने बताया कि, नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर परियोजना को लेकर पहले ही एक समझौता (MoU) हो चुका है. इससे रोजगार बढ़ेगा और भारत आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम बढ़ाएगा. देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है. प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर लगातार जोर दे रहे हैं.

ट्रिपल आईटी-नया रायपुर देगा तकनीकी नेतृत्व: ट्रिपल आईटी-नया रायपुर के निदेशक प्रो. ओमप्रकाश व्यास ने बताया कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य भारत की घरेलू सेमीकंडक्टर व्यवस्था को मजबूत करना है. इसमें देशभर के विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और शामिल होंगे. छत्तीसगढ़ में पहले से कई काम शुरू हो चुके हैं. अब जनता की भागीदारी से इसमें और तेजी लाई जाएगी.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया नमन, अंत्योदय को बताया सरकार का संकल्प
छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट में 3,119 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, 7000 से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे
CM साय पहुंचे जगदलपुर, धुरवा और माहरा समाज के साथ नुआखानी और भवनों का लोकार्पण कार्यक्रम

For All Latest Updates

TAGGED:

MAKE IN SILICON SYMPOSIUMSEMINAR BY IIIT NAYA RAIPURCM SAI ON SEMICONDUCTOR SEMINAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.