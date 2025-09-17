ETV Bharat / state

माउंट आबू में फिर सेल्फी हादसा, गुजरात का पर्यटक 300 फीट गहरी खाई में गिरा

सिरोही: प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में बुधवार शाम को एक बार फिर सेल्फी लेने के चक्कर में बड़ा हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि जब पर्यटक सेल्फी ले रहे थे, तभी उनमें से एक का पैर फिसल गया और वह करीब 250 से 300 फीट गहरी खाई में गिर गया. घायल पर्यटक की पहचान गुजरात के मेहसाना निवासी 50 वर्षीय विष्णु भाई ठाकुर के रूप में हुई है. हादसा माउंट आबू से आबूरोड मार्ग पर आरणा हनुमानजी के पास हुआ.

सूचना मिलते ही माउंट आबू थानाधिकारी प्रदीप डांगा मौके पर पहुंचे. साथ ही नगर पालिका आपदा दल के प्रभारी राजकिशोर शर्मा, आपदा प्रबंधन दल, माउंट आबू स्काउट्स टीम, समाजसेवी और पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया. टीम को गहरी खाई में उतरने में खासी मशक्कत करनी पड़ी. कड़ी मेहनत के बाद घायल पर्यटक को खाई से बाहर निकालकर एंबुलेंस के जरिए आबूरोड ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार पर्यटक को गंभीर चोटें आई हैं.