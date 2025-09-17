माउंट आबू में फिर सेल्फी हादसा, गुजरात का पर्यटक 300 फीट गहरी खाई में गिरा
माउंट आबू में सेल्फी लेने के चक्कर में गुजरात का एक पर्यटक 300 फीट गहरी खाई में गिर गया.
September 17, 2025
सिरोही: प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में बुधवार शाम को एक बार फिर सेल्फी लेने के चक्कर में बड़ा हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि जब पर्यटक सेल्फी ले रहे थे, तभी उनमें से एक का पैर फिसल गया और वह करीब 250 से 300 फीट गहरी खाई में गिर गया. घायल पर्यटक की पहचान गुजरात के मेहसाना निवासी 50 वर्षीय विष्णु भाई ठाकुर के रूप में हुई है. हादसा माउंट आबू से आबूरोड मार्ग पर आरणा हनुमानजी के पास हुआ.
सूचना मिलते ही माउंट आबू थानाधिकारी प्रदीप डांगा मौके पर पहुंचे. साथ ही नगर पालिका आपदा दल के प्रभारी राजकिशोर शर्मा, आपदा प्रबंधन दल, माउंट आबू स्काउट्स टीम, समाजसेवी और पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया. टीम को गहरी खाई में उतरने में खासी मशक्कत करनी पड़ी. कड़ी मेहनत के बाद घायल पर्यटक को खाई से बाहर निकालकर एंबुलेंस के जरिए आबूरोड ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार पर्यटक को गंभीर चोटें आई हैं.
थानाधिकारी प्रदीप डांगा ने बताया कि पर्यटक को समय रहते बचा लिया गया, अन्यथा हादसा जानलेवा साबित हो सकता था. उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते समय अपनी और परिवार की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और खतरनाक स्थानों पर सेल्फी लेने से बचें. स्थानीय लोगों ने बताया कि इस स्थान पर पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं. कुछ दिन पूर्व भी गुजरात का एक युवक सेल्फी लेते वक्त गहरी खाई में गिरा था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी.