बनारस में समूह की महिलाएं चला रहीं प्रेरणा-आकांक्षा मार्ट; आत्मनिर्भर बनकर गढ़ रहीं सफलता की कहानी

बनारस में समूह की महिलाएं चला रहीं प्रेरणा मार्ट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 16, 2025 at 1:31 PM IST 4 Min Read

वाराणसी: उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) ने वाराणसी में सफल संचालन के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस मिशन के माध्यम से ग्रामीण इलाके की महिलाओं को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया गया, इनमें से कई महिलाएं सफल बिजनेस भी चला रही हैं. प्रेरणा और आकांक्षा समिति मार्ट भी इसी मिशन के तहत चलाए जा रहे हैं, जिसमें ग्रामीण महिलाओं के उन्नति, प्रगति और समृद्धि का नया रास्ता खोला है. प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण महिलाएं ड्रोन पायलट योजना से लेकर डेयरी, कृषि, बिजली सखी, सर्विस सेक्टर आदि सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक के क्षेत्र में महिलाएं अपने हुनर का लोहा मनवा रही हैं. इस मिशन के तहत वाराणसी में ही करीब 1.38 लाख महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया गया है. आत्मनिर्भरता की यह रफ्तार ग्रामीण महिलाओं के लिए किसी सपने के सच होने जैसा ही है. वाराणसी की 1.38 लाख महिलाएं जुड़ीं: मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कि एनआरएलएम में मिशन द्वारा सबसे पहले इंटेंसिव सोशल मोबिलाइजेशन शुरू किया गया. इसके माध्यम से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी महिलाओं की पहचान की गई. उन्हें स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया. वाराणसी में 11,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1.38 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं. समूहों को दी जा रही आर्थिक सहायता: समूहों का संचालन, निगरानी, आजीविका कार्य और वित्तीय समावेशन के लिए 840 ग्राम संगठन बने हैं. साथ ही 32 संकुल संगठन गठित किए गए हैं. समूहों को रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश निधि और आजीविका निधि के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है. बैंकों से क्रेडिट लिंकेज कराकर करोड़ों रुपए की धनराशि समूहों को उपलब्ध कराई गई है. मार्ट में मिल रहा सामान. (Photo Credit: ETV Bharat)