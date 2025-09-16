ETV Bharat / state

बनारस में समूह की महिलाएं चला रहीं प्रेरणा-आकांक्षा मार्ट; आत्मनिर्भर बनकर गढ़ रहीं सफलता की कहानी

मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कि मिशन द्वारा सबसे पहले इंटेंसिव सोशल मोबिलाइजेशन शुरू किया गया.

बनारस में समूह की महिलाएं चला रहीं प्रेरणा मार्ट.
बनारस में समूह की महिलाएं चला रहीं प्रेरणा मार्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 1:31 PM IST

वाराणसी: उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) ने वाराणसी में सफल संचालन के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस मिशन के माध्यम से ग्रामीण इलाके की महिलाओं को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया गया, इनमें से कई महिलाएं सफल बिजनेस भी चला रही हैं. प्रेरणा और आकांक्षा समिति मार्ट भी इसी मिशन के तहत चलाए जा रहे हैं, जिसमें ग्रामीण महिलाओं के उन्नति, प्रगति और समृद्धि का नया रास्ता खोला है.

प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण महिलाएं ड्रोन पायलट योजना से लेकर डेयरी, कृषि, बिजली सखी, सर्विस सेक्टर आदि सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक के क्षेत्र में महिलाएं अपने हुनर का लोहा मनवा रही हैं. इस मिशन के तहत वाराणसी में ही करीब 1.38 लाख महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया गया है. आत्मनिर्भरता की यह रफ्तार ग्रामीण महिलाओं के लिए किसी सपने के सच होने जैसा ही है.

वाराणसी की 1.38 लाख महिलाएं जुड़ीं: मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कि एनआरएलएम में मिशन द्वारा सबसे पहले इंटेंसिव सोशल मोबिलाइजेशन शुरू किया गया. इसके माध्यम से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी महिलाओं की पहचान की गई. उन्हें स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया. वाराणसी में 11,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1.38 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं.

समूहों को दी जा रही आर्थिक सहायता: समूहों का संचालन, निगरानी, आजीविका कार्य और वित्तीय समावेशन के लिए 840 ग्राम संगठन बने हैं. साथ ही 32 संकुल संगठन गठित किए गए हैं. समूहों को रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश निधि और आजीविका निधि के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है. बैंकों से क्रेडिट लिंकेज कराकर करोड़ों रुपए की धनराशि समूहों को उपलब्ध कराई गई है.

मार्ट में मिल रहा सामान.
मार्ट में मिल रहा सामान. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रेरणा और आकांक्षा मार्ट: जिला मिशन प्रबंधक श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि जिले के विभिन्न संकुल संगठनों, कैडर और उत्पादक महिलाओं के साथ रणनीति साझा करके स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग को और मजबूत बनाने पर काम किया जा रहा है. उपायुक्त स्वतः रोजगार पवन कुमार सिंह ने बताया कि वाराणसी जिले के प्रत्येक बलॉक में चार टाउन एरिया में प्रेरणा मार्ट की स्थापना की गई है. इनकी कुल संख्या 32 तक पहुंच चुकी है.

इन मार्ट्स की औसत मासिक बिक्री 50,000 रुपए है. इसके अलावा जनपद स्तर पर एक आकांक्षा मार्ट भी स्थापित किया गया है, जहां सभी उत्पादों की बिक्री की जाती है. आकांक्षा मार्ट की औसत मासिक बिक्री 1.5 लाख तक पहुंच चुकी है. इन मार्ट्स में उपलब्ध प्रमुख उत्पादों में पूजा-पाठ की सामग्री, लकड़ी के खिलौने, बनारसी साड़ियां और सूट, अरहर दाल, बेसन, वर्मी कम्पोस्ट, अचार, मुरब्बा, गोबर पेंट, फिनायल, हर्बल साबुन, नमकीन, अगरबत्ती, जूट बैग, स्टेशनरी, सरसों तेल, शहद, हैंडवॉश, मिट्टी के दीये, मसाले, ड्रेस आदि शामिल हैं.

मार्ट संचालन के लिए स्थानीय महिलाओं को ही प्रेरणा मार्ट संचालिका के रूप में नामित किया गया है, जिससे उनके नेतृत्व कौशल को बल मिल रहा है. मार्ट मे बिकने वाली वाली सामग्री का उत्पादन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाता है.

ऑनलाइन हो रही बिक्री: मुख्य विकास अधिकारी बताते हैं, कि समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. वर्तमान में हार्पिक, फिनायल, वर्मी कंपोस्ट, गोबर पेंट जैसे उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफार्म (फ्लिपकार्ट, जेम पोर्टल) से जुड़ चुके हैं. इनकी ऑनलाइन बिक्री भी की जा रही है.

उपायुक्त स्वतः रोजगार ने बताया कि सरकार की इस पहल ने वाराणसी की महिलाओं को बाजार, पहचान और आत्मनिर्भरता का ऐसा मंच प्रदान किया है, जो न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है, बल्कि उनके आत्म-सम्मान को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है. यह पीएम मोदी और सीएम योगी के वोकल फार लोकल अभियान को भी आगे बढ़ा रहा है.

