झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठन की प्रक्रिया तेज! वरिष्ठ नेताओं की टीम दे रही स्क्रूटनी प्रक्रिया को अंजाम

रांची: कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत झारखंड प्रदेश कांग्रेस के 25 सांगठनिक जिलों के जिलाध्यक्षों के नाम AICC द्वारा घोषित किए जा चुके हैं. जिसके बाद अब झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों के लिए योग्य और सर्वोत्तम व्यक्ति को चुनने की प्रक्रिया तेज हो गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के अनुसार पीसीसी के अनेक पदों के लिए कुल 1340 आवेदन प्राप्त हुए हैं.

1340 आवेदनों में से योग्य उम्मीदवारों की स्क्रूटनी, पार्टी के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं. अगर कोई योग्य व्यक्ति आवेदन नहीं कर सका है लेकिन इन वरिष्ठ नेताओं को लगता है कि पीसीसी में उसकी मौजूदगी से संगठन धारदार बनेगा तो उनके नाम पर भी विचार होगा. स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी कर फाइनल सूची को AICC के पास भेज दी जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर महीने तक झारखंड पीसीसी गठित कर दी जाएगी: केशव महतो कमलेश, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

रांची में कांग्रेस के संगठन सृजन की बैठक (Etv Bharat)

केंद्रीय आलाकमान को भेजी जाएगी सूची: शहजादा अनवर

पीसीसी के विभिन्न पदों के लिए आये आवेदनों पर रविवार को स्क्रूटनी की जानकारी देते हुए झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने बताया कि पार्टी के सीनियर मेंबर्स ने साथ में बैठकर विभिन्न पदों के लिए आए आवेदनों पर अपना अपना मंतव्य कॉन्फिडेंशियल तरीके से एक फॉर्मेट में दिया है. अब यह सूची केंद्रीय आलाकमान को भेज दी जाएगी.