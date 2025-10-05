ETV Bharat / state

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठन की प्रक्रिया तेज! वरिष्ठ नेताओं की टीम दे रही स्क्रूटनी प्रक्रिया को अंजाम

झारखंड पीसीसी गठन को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है. पार्टी के वरिष्ठ नेता स्क्रूटनी की प्रक्रिया को पूरा करने में जुटे हैं.

Congress organization creation meeting in Ranchi
रांची में कांग्रेस के संगठन सृजन की बैठक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 5, 2025 at 5:36 PM IST

रांची: कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत झारखंड प्रदेश कांग्रेस के 25 सांगठनिक जिलों के जिलाध्यक्षों के नाम AICC द्वारा घोषित किए जा चुके हैं. जिसके बाद अब झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों के लिए योग्य और सर्वोत्तम व्यक्ति को चुनने की प्रक्रिया तेज हो गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के अनुसार पीसीसी के अनेक पदों के लिए कुल 1340 आवेदन प्राप्त हुए हैं.

1340 आवेदनों में से योग्य उम्मीदवारों की स्क्रूटनी, पार्टी के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं. अगर कोई योग्य व्यक्ति आवेदन नहीं कर सका है लेकिन इन वरिष्ठ नेताओं को लगता है कि पीसीसी में उसकी मौजूदगी से संगठन धारदार बनेगा तो उनके नाम पर भी विचार होगा. स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी कर फाइनल सूची को AICC के पास भेज दी जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर महीने तक झारखंड पीसीसी गठित कर दी जाएगी: केशव महतो कमलेश, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

केंद्रीय आलाकमान को भेजी जाएगी सूची: शहजादा अनवर

पीसीसी के विभिन्न पदों के लिए आये आवेदनों पर रविवार को स्क्रूटनी की जानकारी देते हुए झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने बताया कि पार्टी के सीनियर मेंबर्स ने साथ में बैठकर विभिन्न पदों के लिए आए आवेदनों पर अपना अपना मंतव्य कॉन्फिडेंशियल तरीके से एक फॉर्मेट में दिया है. अब यह सूची केंद्रीय आलाकमान को भेज दी जाएगी.

वरिष्ठ नेताओं की ली जा रही है राय: श्रीबेला प्रसाद

वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी श्रीबेला प्रसाद ने कहा कि जितने भी आवेदन आए हैं, उनके अनुभव को देखा जा रहा है. इसके साथ ही पार्टी के प्रति उनकी वफादारी और समर्पण के भाव को भी देखा जा रहा है. उन्होंने बताया कि जो सूची इस बैठक में तैयार होगी, उसे एआईसीसी से चर्चा होने के बाद जारी किया जाएगा.

दरसअल झारखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, सचिव समेत दूसरे पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक कांग्रेसजनों से गूगल एप फॉर्म और हार्ड कॉपी में आवेदन मांगे थे.

