रांची महानगर जिला कांग्रेस कमेटी में नए जिलाध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू, AICC की महत्वपूर्ण बैठक - PROCESS BEGIN OF DISTRICT PRESIDENT

रांची महानगर जिला कांग्रेस कमेटी में नए जिलाध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है.

AICC Observer Vijay Inder Singla
AICC पर्यवेक्षक विजय इंदर सिंगला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 1, 2025 at 6:39 PM IST

रांची: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने रांची महानगर जिला कांग्रेस कमेटी के नए जिलाध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए एआईसीसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक दल ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक की.

जिलाध्यक्ष चयन के लिए ये होंगे प्रमुख मापदंड

संवाददाता सम्मेलन के दौरान AICC पर्यवेक्षक विजय इंदर सिंगला ने बताया कि जिलाध्यक्षों के चयन में पार्टी के साथ वफादारी और सक्रिय योगदान बेहद महत्वपूर्ण मानक होगा. इसके साथ संगठन में निभाई गई जिम्मेदारी, लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में उनकी भूमिका, साफ छवि व शून्य आपराधिक पृष्ठभूमि ऐसे महत्वपूर्ण कसौटी होंगे, जिस पर उम्मीदवारों को परखा जाएगा.

मीडिया को जानकारी देते AICC पर्यवेक्षक विजय इंदर सिंगला (Etv Bharat)

आगामी एक महीने के अंदर नया जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा. कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है कि जिला स्तर पर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन किया जाए. बूथ एवं ब्लॉक कमेटी को युवा ऊर्जा और अनुभव के संतुलन से और अधिक मजबूत करना है: विजय इंदर सिंगला, एआईसीसी पर्यवेक्षक

प्रखंड अध्यक्षों से सामूहिक एवं व्यक्तिगत चर्चा की

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रांची महानगर जिला कांग्रेस कमेटी का क्षेत्र, चार विधानसभा क्षेत्रों रांची, हटिया, खिजरी और कांके तक फैला है. जिनमें कुल वार्डों की संख्या 53 हैं. कांग्रेस नेता विजय इंदर सिंगला ने कहा कि वह सबसे पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं एवं फ्रंटियर संगठनों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद सभी प्रखंड अध्यक्षों से सामूहिक एवं व्यक्तिगत चर्चा की जाएगी और 2 सितंबर को हटिया एवं खिजरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया जाएगा.

एआईसीसी पर्यवेक्षक के नेतृत्व में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू

रांची महानगर कांग्रेस जिलाध्यक्ष चयन के लिए पूर्व सांसद एवं एआईसीसी पर्यवेक्षक विजय इंदर सिंगला के नेतृत्व में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू हुई. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक एवं पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, अनुपमा सिंह, रविंद्र सिंह, राकेश सिन्हा, सोनाल शांति, राजेंद्र दास एवं मनोज सहाय शामिल हुए.

