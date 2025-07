ETV Bharat / state

थाने में फन फैलाए बैठी थी नागिन, लंबे सांप को देख पुलिस की सिट्टी-पट्टी गुम - SEHORE NAGIN FOUND

थाने में निकली नागिन ( ETV Bharat )

सीहोर: कोतवाली पुलिस थाने में उस समय एक डरावनी स्थिति उत्पन्न हो गई जब कोतवाली के अंदर एक नागिन को लहराते हुए स्टाफ ने देखा. जैसे ही पुलिस कर्मियों ने नागिन को देखा, उनकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई और वहां अफरा-तफरी मच गई. यह घटना वहां मौजूद स्टाफ के लिए परेशान करने वाली थी. घटना गुरुवार की है, जिसका वीडियो शुक्रवार को सामने आने के साथ ही सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. टेबिल के नीचे फन फैलाए बैठी थी नागिन

दरअसल, हुआ यह कि कोतवाली थाने के अंदर स्टाफ ने टेबिल के नीचे एक नागिन को फन फैलाए हुए बैठे देखा. नागिन को देखते ही पुलिस के भी पसीने छूटने लगे. तत्काल सर्प मित्र नितिन जौहरी को बुलवाया गया. उन्होंने बहुत ही फुर्तीली से इस नागिन का रेस्क्यू कर इसे जंगल में छोड़ा. सर्प मित्र नितिन जौहरी ने बताया कि, ''चूंकि नागिन कोतवाली थाने के मालखाने के पास निकली थी. इससे उसे बिना देर किए पकड़ा. जरा सी भी देरी हो जाती तो नागिन मालखाने में घुस जाती. जिससे मालखाने की बंदूकें आदि हथियार हटाना पड़ता.'' इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

