भोपाल: आस्था की भीड़ थी. उम्मीद का सैलाब. आस लिए आए लोग. चमत्कार देखने. ये विश्वास लिए हुए कि यहां से मिला हुआ रुद्राक्ष जीवन बदल देगा. वो 7 लोग भी इसी भरोसे में आई भीड़ का हिस्सा थे. जो जीवन आसान करने की हसरत में दौड़ते भागते आए और छूटी सांसों के साथ गठरी बने. मध्यप्रदेश के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम से भीड़ छंटने लगी है. ये भीड़ और भगदड़ 7 जिंदगियां अब तक लील चुकी है. कौन लेगा इन मौतों की जिम्मेदारी. क्या दम घुटने से हुई मौतें किसी मुआवजे की हकदार होंगी.

भोपाल-इंदैर हाईवे पर 18 घंटे तक लगा रहा जाम

कुबेरेश्वर धाम की कावड़ यात्रा की वजह से 18 घंटे तक इंदौर-भोपाल हाईवे पर लगे जाम में लोग तड़पते रहे. इस बदइंतजामी की जवाबदारी कौन लेगा. राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कुबेरेश्वर धाम में हुई मौतों पर कहा "भोलेनाथ के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था है. मौत की वजह भी अलग-अलग है. अब जांच की आवश्यकता नहीं है." वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाए हैं.

राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा (ETV BHARAT)

तो क्या कुबरेश्वर में फिर इस बार भरोसे की मौत हुई

सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा का कुबेरेश्वर धाम. फिर बंटे रुद्राक्ष. भगदड़ भी मची. इस बार कांवड़ यात्रा भी निकली. मरने वालों का आंकड़ा अब तक 7 पर पहुंच गया है. गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ अलग-अलग राज्यों से आए ये लोग. वजह अंधश्रद्धा. ऐसी भक्ति जिसमें बढ़ते गए. पहले खुद भीड़ बने और फिर भीड़ का हिस्सा बनकर भीड़ के शिकार भी हो गए. पहले कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम हुआ. भगदड़ ऐसी हुई कि 02 महिलाएं चल बसीं.

सीहोर में पं.प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा में 7 लोगों की मौत (ETV BHARAT)

11 किमी की कांवड़ यात्रा में उमड़े 2 लाख लोग

फिर कांवड़ यात्रा निकली एक दो नहीं, 11 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा. दो लाख से ज्यादा श्रद्धालु. अब तक इन आयोजनों की बदइंतजामियों का शिकार होकर 7 लोग दम तोड़ चुके हैं. मंत्री गौतम टेंटवाल से जब ईटीवी भारत ने सवाल किया "आखिर ये जवाबदारी किसकी है, सरकार क्या एक्शन ले रही है?" इस पर उन्होने कहा "पूजा पाठ में ऐसा चलता रहता है. थोड़ी भीड़ ज्यादा हो गई. सरकार अपनी दृष्टि डालकर रखे हुए है."

सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में उमड़े भक्त (ETV BHARAT)

एक मंत्री बोले पूजा पाठ, दूसरे ने कहा- भोले की भक्ति

कुबरेश्वर धाम मे श्रद्धालुओं की मौत को लेकर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा "ये तो श्रद्धालुओं की आस्था है. श्रद्धालुओं की मौत के कारण भी अलग-अलग हैं. इस मामले में कलेक्टर ने पोस्ट डाल दी है. अब इस मामले में जांच की जरूरत नहीं है." हालांकि इसके पहले विधानसभा में करण सिंह वर्मा ने कहा था "इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाएगी."

सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में अव्यवस्था का आलम (ETV BHARAT)

विराट कोहली पर कार्रवाई हुई तो यहां क्यों नहीं

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मुद्दे पर कहा "पंडित मिश्रा विद्वान व्यक्ति हैं. उनके कार्यक्रम की संचालन समिति है. उसे देखना चाहिए. जिला प्रशासन को देखना चाहिए. ऐसा क्यों है कि बार-बार वहां ऐसी घटनाएं घट रही हैं. कई मंदिरों में भगदड़ मच चुकी है, लेकिन फिर ऐसा ना हो, इसके लिए रास्ते निकाले गए. इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए. किसी की मौत पर रुद्राक्ष वितरण नहीं होना चाहिए."

उमंग सिंघार का कहना है "कानून से बढ़कर कोई नहीं होता, चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, धार्मिक नेता हो. अगर अल्लू अर्जून और विराट कोहली पर कार्रवाई हो सकती है तो भले वो संत हो, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए. सरकार को इस मामले में तत्काल निर्णय लेना चाहिए."

सरकारी रिकार्ड में मृतक और उनकी मौत की वजह

सीहोर जिला कलेक्टर की ओर से जानकारी सार्वजनिक की गई है, उसमें मृतकों के नाम के साथ, उनकी मौत की वजह भी बताई गई है.