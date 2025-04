ETV Bharat / state

पुजारी के बेटे की पिटाई पर आगबबूला दिग्विजय, बोले-आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो - DIGVIJAY SINGH ON DEWAS PRIEST CASE

देवास पिटाई मामले पर बोले दिग्विजय सिंह ( ETV Bharat )

Published : April 14, 2025 at 6:59 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 7:27 AM IST

सीहोर: इंदौर के भाजपा नेता के बेटे पर देवास के प्रसिद्ध माता टेकरी में पुजारी के बेटे को पीटने के आरोप लगे थे. इस मामले ने तूल पकड़ लिया है. कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बना लिया है. इसको लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. दिग्विजय सिंह ने की देवास घटना की निंदा

जानकारी के अनुसार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रविवार को सीहोर में भोपाल-इंदौर हाईवे पर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे. जहां जिले के कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने देवास की घटना के मामले में स्पष्ट कहा है कि, ''मंदिर के पुजारी द्वारा एफआईआर कराई गई है. इसके आधार पर पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए.'' दिग्विजय सिंह ने इस घटना की निंदा भी की है.

