सोनीपत में यमुना का बढ़ता जलस्तर देख प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया, लाखों हेक्टेयर खेत जलमग्न, किसानों को भारी नुकसान - FLOOD IN SONIPAT

उत्तर भारत में भारी बारिश से बाढ़, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा. सोनीपत प्रशासन सक्रिय, किसानों को आर्थिक मदद की जरूरत.

FLOOD IN SONIPAT
सोनीपत में यमुना का बढ़ता जलस्तर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 2, 2025 at 8:20 PM IST

सोनीपत: उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश और बादल फटने के कारण हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर से लेकर हरियाणा तक बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. खासकर हरियाणा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. हथिनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ा गया है, जिसके कारण यमुना नदी के किनारे बसे इलाकों में जलभराव का खतरा मंडरा रहा है.

प्रशासन ने किया बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा

हरियाणा सरकार ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी जिला प्रशासन को हाई अलर्ट मोड पर रखा है. खासतौर पर दिल्ली से सटे सोनीपत जिले में यमुना नदी के आसपास के इलाके बाढ़ की चपेट में हैं. सोनीपत जिला प्रशासन ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ से प्रभावित किसानों और ग्रामीणों से बातचीत की.

सोनीपत में यमुना का बढ़ता जलस्तर (ETV Bharat)

लाखों हेक्टेयर खेत जलमग्न

सोनीपत के यमुना क्षेत्र में लगातार पानी बढ़ने के कारण लाखों हेक्टेयर खेत जलमग्न हो चुके हैं. किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं कई ग्रामीणों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है. हालांकि कुछ ग्रामीण अभी भी अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं. ऐसे में जिला प्रशासन ने उनसे बातचीत कर उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

सरकार से उचित मुआवजे की उम्मीद

ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अभी तक सरकारी मदद नहीं मिली है और लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है. वे सरकार से उचित मुआवजे की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उनके आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके. वहीं जिला प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में निगरानी के लिए कर्मचारियों की तैनाती बढ़ा दी है.

एसडीएम ने स्थिति का जायजा लिया

सोनीपत के एसडीएम सुभाषचंद्र ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और कहा कि सभी घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अभी कुछ गांवों में पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन प्रशासन वहां के ग्रामीणों से संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा. जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि बाढ़ से कोई जानमाल का नुकसान न हो.

