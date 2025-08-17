ETV Bharat / state

सर्वोदय विद्यालय में मरम्मत कार्य देख भड़के मंत्री असीम अरुण, मौके पर ही जेई को हटाया, कहा- लापरवाही बर्दाश्त नहीं - LUCKNOW NEWS

राज्य मंत्री असीम अरुण ने मरम्मत कार्य को तय मानकों के अनुसार समय से पूरा कराने की बात कही.

मंत्री ने कार्यों की जानकारी ली.
मंत्री ने कार्यों की जानकारी ली. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 10:42 PM IST

Updated : August 17, 2025 at 11:03 PM IST

2 Min Read

लखनऊ : समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण रविवार को अचानक बरेली के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (बालक) गोपालपुर, भोजीपुरा पहुंचे. राज्यमंत्री ने विद्यालय में चल रहे भवन मरम्मत कार्य का जायजा लिया. उन्होंने देखा कि कार्य की गुणवत्ता अच्छी नहीं है.

लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए राज्य मंत्री ने आउटसोर्सिंग पर कार्यरत जूनियर इंजीनियर (जेई) माज खान को तत्काल हटाने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को मरम्मत कार्य को तय मानकों के अनुसार समय से पूरा कराने की बात कही.

राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वोदय विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है. इस राशि से विद्यालय भवन को नया स्वरूप देने का कार्य किया जा रहा है. हमारा उद्देश्य है कि यहां पढ़ने वाले बच्चों को फर्नीचर से लेकर भोजन तक सभी व्यवस्थाएं गुणवत्तापूर्ण ढंग से मिलें.

हालांकि भोजीपुरा सर्वोदय विद्यालय में टाइल्स लगाने के कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधित जेई को हटा दिया गया है. इन संस्थानों से जुड़ा हर कार्य गुणवत्तपूर्ण और समय से पूरा होना चाहिए. किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बता दें कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से प्रदेश भर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा छह से 12 तक आवासीय सुविधा से युक्त 101 सर्वोदय विद्यालय संचालित हो रहे हैं. इन विद्यालयों में समय-समय पर मरम्मत कार्य करवाए जाते हैं.

यह भी पढ़ें: ललितपुर में युवक ने सांप को हाथ से मसलकर मार डाला, आधे घंटे तक फन को मुठ्ठी में दबाए रखा, जानिए फिर क्या हुआ

लखनऊ : समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण रविवार को अचानक बरेली के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (बालक) गोपालपुर, भोजीपुरा पहुंचे. राज्यमंत्री ने विद्यालय में चल रहे भवन मरम्मत कार्य का जायजा लिया. उन्होंने देखा कि कार्य की गुणवत्ता अच्छी नहीं है.

लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए राज्य मंत्री ने आउटसोर्सिंग पर कार्यरत जूनियर इंजीनियर (जेई) माज खान को तत्काल हटाने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को मरम्मत कार्य को तय मानकों के अनुसार समय से पूरा कराने की बात कही.

राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वोदय विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है. इस राशि से विद्यालय भवन को नया स्वरूप देने का कार्य किया जा रहा है. हमारा उद्देश्य है कि यहां पढ़ने वाले बच्चों को फर्नीचर से लेकर भोजन तक सभी व्यवस्थाएं गुणवत्तापूर्ण ढंग से मिलें.

हालांकि भोजीपुरा सर्वोदय विद्यालय में टाइल्स लगाने के कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधित जेई को हटा दिया गया है. इन संस्थानों से जुड़ा हर कार्य गुणवत्तपूर्ण और समय से पूरा होना चाहिए. किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बता दें कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से प्रदेश भर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा छह से 12 तक आवासीय सुविधा से युक्त 101 सर्वोदय विद्यालय संचालित हो रहे हैं. इन विद्यालयों में समय-समय पर मरम्मत कार्य करवाए जाते हैं.

यह भी पढ़ें: ललितपुर में युवक ने सांप को हाथ से मसलकर मार डाला, आधे घंटे तक फन को मुठ्ठी में दबाए रखा, जानिए फिर क्या हुआ

Last Updated : August 17, 2025 at 11:03 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

UP GOVERNMENT ASEEM ARUN REMOVED JEMINISTER OF STATE ASEEM ARUNलापरवाही पर जेई पर गिरी गाजLUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

बनारस में तोड़े जाएंगे 111 मंदिर और 11 मजार; चौड़ी की जा रहीं शहर की सड़कें, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

एक साल बाद वतन लौटे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, पिता ने किया रिसीव, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

अयोध्या में अगले महीने शुरू होगी फिल्मी सितारों की रामलीला; राजा मुराद, बिंदु दारा सिंह सहित दिग्गज निभाएंगे भूमिका

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.