लखनऊ : समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण रविवार को अचानक बरेली के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (बालक) गोपालपुर, भोजीपुरा पहुंचे. राज्यमंत्री ने विद्यालय में चल रहे भवन मरम्मत कार्य का जायजा लिया. उन्होंने देखा कि कार्य की गुणवत्ता अच्छी नहीं है.

लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए राज्य मंत्री ने आउटसोर्सिंग पर कार्यरत जूनियर इंजीनियर (जेई) माज खान को तत्काल हटाने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को मरम्मत कार्य को तय मानकों के अनुसार समय से पूरा कराने की बात कही.

राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वोदय विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है. इस राशि से विद्यालय भवन को नया स्वरूप देने का कार्य किया जा रहा है. हमारा उद्देश्य है कि यहां पढ़ने वाले बच्चों को फर्नीचर से लेकर भोजन तक सभी व्यवस्थाएं गुणवत्तापूर्ण ढंग से मिलें.

हालांकि भोजीपुरा सर्वोदय विद्यालय में टाइल्स लगाने के कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधित जेई को हटा दिया गया है. इन संस्थानों से जुड़ा हर कार्य गुणवत्तपूर्ण और समय से पूरा होना चाहिए. किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बता दें कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से प्रदेश भर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा छह से 12 तक आवासीय सुविधा से युक्त 101 सर्वोदय विद्यालय संचालित हो रहे हैं. इन विद्यालयों में समय-समय पर मरम्मत कार्य करवाए जाते हैं.

