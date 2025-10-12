पुलिस को देख छोटे भाई ने नदी में लगाई छलांग; बड़े भाई की तलाश में पहुंची थी, चौकी इंचार्ज समेत तीन सस्पेंड
गुरसहायगंज क्षेत्र का मामला, गोताखोर और एसडीआरएफ कर रही छात्र की तलाश.
कन्नौज : जिले के थाना गुरसहायगंज क्षेत्र में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. रविवार को इलाके में तब हड़कंप मच गया जब पुलिस को देखकर एक छात्र ने काली नदी में छलांग लगा दी. काफी देर बाद भी छात्र का पता नहीं चला. सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. गोताखोरों की मदद से छात्र की तलाश की जा रही है. वहीं इस मामले में चौकी इंचार्ज समेत तीन को निलंबित किया गया है.
पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि बीती 10 जनवरी को थाना गुरसहायगंज में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक नाबालिग लड़की गायब हो गई थी. जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक हरीश कुमार कर रहे थे. विवेचना में पता चला था कि एक गांव का लड़का (24) भगाकर ले गया है. इसकी सूचना मिली थी.
उन्होंने बताया कि आरोपी की तलाश में उपनिरीक्षक हरीश कुमार और एक आरक्षी गांव आये थे. जब आरोपी घर में नहीं मिला तो पता चला कि उसका छोटा भाई खेत में काम कर रहा है. यह लोग खेत में पहुंचे तो पता चला कि वह लड़का पास में काली नदी है उसमें कूद गया और उसके डूबने के संबंध में सूचना मिली है.
उन्होंने बताया कि इस पर जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तत्काल स्थानीय गोताखोर को लगाया गया उनके द्वारा तलाश कराई गई. एसडीआरएफ को बुलाया गया है. उनके द्वारा भी तलाश की जा रही है और जिलाधिकारी भी मौजूद हैं. हम सभी लोग इसमें तलाश करा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि और जो दोषी हैं इसमें हरीश कुमार, जो उपनिरीक्षक हैं और जो रविन्द्र कुमार हैं उनको निलंबित किया गया है. इसके अलावा आलोक दुबे प्रभारी निरीक्षक को भी निलंबित किया गया है. जिलाधिकारी की ओर सरकारी योजनाओं का लाभ दिये जाने की बात कही गई है.
