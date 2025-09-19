ETV Bharat / state

सरगुजा में बीज क्रांति, 1 रुपए में तैयार करा सकते हैं किसान सीड्स की नर्सरी

हॉर्टिकल्चर विभाग की ओर से शुरु की गई इस योजना को लेकर किसानों में काफी उत्साह है.

SEEDS REVOLUTION
किसानों के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 19, 2025 at 11:11 AM IST

Updated : September 19, 2025 at 11:32 AM IST

4 Min Read
सरगुजा: किसानों के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग ने एक अच्छी योजना शुरू की है. किसान अब मात्र 1 रुपये में सब्जी के बीज का प्लांट तैयार करा सकते हैं. इसके लिए विभाग ने नई सीडलिंग यूनिट लगाई है. अब किसानों को अपनी मनपसंद कंपनी का बीज विभाग को देना होगा. उन बीजों को सीडलिंग यूनिट में तकनीक की मदद से डेवलप किया जाएगा. उन्नत किस्म के तैयार किए गए प्लांट फिर किसानों को दिए जाएंगे. किसान सीधे इन प्लांटों को अपने खेतो में लगा सकता है. उन्नत किस्म के प्लांट से फसल भी अच्छी होगी. किसानों का कहना है कि इस तकनीक और मदद से उनकी आधी परेशानी कम हो गई है. पहले वो बीज तो कभी प्लांट के लिए कई जिलों के चक्कर लगाते थे लेकिन अब उनको यही सुविधा उनके अपने शहर में उपलब्ध हो गई है.

सरगुजा में बीज क्रांति: दरअसल, उपचारित प्लांट बाजार में 12 से 15 रुपए में मिलता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी एक बड़ी महंगी सिडलिंग यूनिट लगाकर प्लांट तैयार करते हैं, जिस कारण प्लांट की कीमत अधिक हो जाती है. लेकिन अब किसान अपना बीज हॉर्टिकल्चर विभाग को देकर उनकी यूनिट में प्लांट तैयार करा सकते हैं. प्रति प्लांट का एक रूपये किसानों को देना होगा. किसान अगर प्लांट खुद तैयार करते हैं तो उनके पास कोई ऐसी यूनिट नहीं होती है. कई बार मौसम या बीमारी के कारण प्लांट खराब हो जाते हैं, और किसानों को नुकसान हो जाता है.

1 रुपये में सब्जी के बीज का प्लांट (ETV Bharat)

मार्केट में पौधा महंगा मिलता है यहां पर उनको एक रूपये में तैयार होकर मिल जाता है: चंद्रकांती पैकरा, यूनिट प्रभारी


हॉर्टिकल्चर विभाग बना किसानों के लिए मददगार: सिडलिंग यूनिट की प्रभारी चंद्रकांती पैकरा बताती हैं कि "बीज को ट्रे में रोपने के बाद उसको जर्मनेशन चेंबर में 12 दिन रखते हैं. फिर उसको हार्डलिंग चेंबर के रखकर तैयार करते हैं. इसके बाद वो बीज का प्लांट तैयार हो जाता है. मार्केट में पौधा महंगा मिलता है यहां पर उनको एक रूपये में तैयार होकर मिल जाता है. अगर किसान खुद से तैयार करते हैं तो सुविधा के अभाव में पौधे पूरे तैयार नहीं हो पाते हैं."

अगर बाहर से पौधा खरीदते हैं तो वो 11 से 12 रुपए में पड़ता है, लेकिन यहां एक रूपये में मिल जा रहा है: जगधारी, किसान

योजना बन रही किसानों के लिए वरदान: किसान जगधारी राजवाड़े कहते हैं कि ये बहुत अच्छी योजना है, यहां पौधा तैयार होकर मिल जा रहा है. हम लोग यहीं काम अपने खेत में करते हैं तो अच्छे से नहीं हो पाता है, कभी मौसम, कभी बारिश की वजह से पौधा मर जाता है. अगर बाहर से पौधा खरीदते हैं तो वो 11 से 12 रुपए में पड़ता है, लेकिन यहां एक रूपये में मिल जा रहा है.

अब यहां से तैयार पौधा मिलता है, जब हम लोग खेत को तैयार कर लेते हैं तब यहां से पौधा ले जाकर सीधे प्लांट कर देते हैं:
मोहम्मद अख्तर, किसान


दूसरे जिले जाने की नहीं पड़ती जरुरत: किसान मोहम्मद अख्तर बताते हैं कि पहले हम लोग बीज खरीदकर ले जाते थे और अपने खेत में नर्सरी तैयार करते थे तो वो पौधा ठीक से तैयार नहीं होता था. लेकिन अब यहां से तैयार पौधा मिलता है, जब हम लोग खेत को तैयार कर लेते हैं तब यहां से पौधा ले जाकर सीधे प्लांट कर देते है.

किसान सालों से जो बीज लगाते हैं उस पर उनको भरोसा रहता है, मात्र 1 रूपये की दर से पौधे तैयार करके किसानों को दे देते हैं: गंगाराम सिंह, उद्यान विकास अधिकारी


मात्र 1 रूपये की दर से पौधे तैयार होते हैं: गंगा राम सिंह उद्यान विकास अधिकारी कहते हैं कि किसान सालों से जो बीज लगाते हैं उस पर उनको भरोसा और अनुभव रहता है, इस लिए उनके द्वारा लाए गए बीज को ही है लोग यहां तैयार करते हैं. मात्र 1 रूपये की दर से पौधे तैयार करके उनको दे देते हैं.

Last Updated : September 19, 2025 at 11:32 AM IST

