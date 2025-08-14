रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गांव नेमरा को पुलिस छावनी में तब्दील किया जा रहा है. 16 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के श्राद्धकर्म को लेकर यह सुरक्षा तैयारियां की जा रही हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि दिवंगत शिबू सोरेन के श्राद्धकर्म में पांच लाख के करीब लोग जुटेंगे. जिनमें एक बड़ी संख्या वीआईपी मेहमानों की भी होगी.

आईपीएस सहित दर्जनों डीएसपी की तैनाती

16 अगस्त को नेमरा में गुरुजी शिबू सोरेन का श्राद्धकर्म होना है. इसे लेकर नेमरा में लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. वहीं देश भर के कई वीवीआईपी भी इस श्राद्धकर्म में शामिल होंगे. इसे लेकर नेमरा की सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता की जा रही है.

जानकारी देते डीजीपी अनुराग गुप्ता. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि “नेमरा की सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जा रही है. नेमरा में आईजी रैंक के ऑफिसर को नोडल बनाया गया है. सुरक्षा को देखते हुए नौ आईपीएस के साथ 40 डीएसपी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है. ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की गई है. बड़े-बड़े पार्किंग स्थल बनाए गए हैं तो वहीं वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए 3 हैलीपेड भी बनाए गए हैं. सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर कोई समस्या न हो इसे लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.”

ट्रैफिक को लेकर गाइडलाइंस जारी

दूसरी तरफ रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी रांची से रामगढ़ जाने वाले रोड को लेकर कई तरह के निर्देश जारी किए गए हैं. ट्रैफिक एसपी के द्वारा जारी किए गए आदेश में यह बताया गया है कि दिशोम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन श्राद्धकर्म को लेकर सिकदरी (रांची) और गोला(रामगढ़) में 16 अगस्त को ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है.

16 अगस्त को रांची के ओरमांझी ब्लॉक चौक से सिकदरी होते हुए गोला के तरफ जाने वाले मार्ग पर सुबह 6 से लेकर रात के 12:00 तक छोटे-बड़े माल वाहक वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा. वहीं 16 अगस्त को सिल्ली-मुरी से होते हुए गोला जाने वाले मार्ग पर भी सुबह 6:00 से रात के 12:00 तक सभी छोटे-बड़े माल वाहक वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा.

