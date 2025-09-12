ETV Bharat / state

धनबाद लॉ कॉलेज में मारपीट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, प्रिंसिपल बोले- दोषियों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

लॉ कॉलेज में मारपीट के खिलाफ प्रदर्शन करते छात्र ( etv bharat )

धनबाद: लॉ कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बीच कॉलेज परिसर में हुए विवाद पर गतिरोध जारी है. दोनों संगठन एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. दोनों संगठनों के छात्र नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं, जबकि लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल घटना को लेकर दुख प्रकट कर रहे हैं. घटना के बाद कॉलेज में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो.

मारपीट के खिलाफ आईसा का प्रदर्शन

आईसा से जुड़े छात्रों ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन कर एबीवीपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 20-30 एबीवीपी कार्यकर्ता कॉलेज परिसर में घुसे और उनके एक साथी के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कॉलेज और प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है.

धनबाद लॉ कॉलेज में मारपीट के बाद के बढ़ाई गई सुरक्षा (etv bharat)

एबीवीपी ने दिया आईसा के आरोपों का जवाब

वहीं एबीवीपी के सदस्यों ने कहा कि शिक्षक दिवस के दौरान कॉलेज परिसर में हुए विवादित कार्यक्रम और अश्लील वीडियो पर नृत्य व नॉन वेज खाने के खिलाफ ज्ञापन सौंपने प्रिंसिपल के पास गए थे. इसी दौरान आईसा समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया. एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आईसा के लोग पहले से ही प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे हुए थे और उन्होंने उनके एक साथी पर झूठे आरोप लगाए. एबीवीपी ने कहा कि उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं. उन्होंने किसी भी महिला को हाथ नहीं लगाया है, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि आईसा के ही लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं.

एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रिंसिपल पर लगाया पक्षपात का आरोप

इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रिंसिपल पर भी पक्षपात का आरोप लगाया है. उनके मुताबिक प्रिंसिपल ने ही शिक्षक दिवस पर विवादित कार्यक्रम की अनुमति दी थी. संगठन ने कुलपति से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी है. इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन का रास्ता अपनाएगा.