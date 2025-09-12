धनबाद लॉ कॉलेज में मारपीट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, प्रिंसिपल बोले- दोषियों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
धनबाद लॉ कॉलेज में एबीवीपी और आईसा के बीच जारी गतिरोध के दौरान दोनों संगठनों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया.
धनबाद: लॉ कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बीच कॉलेज परिसर में हुए विवाद पर गतिरोध जारी है. दोनों संगठन एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. दोनों संगठनों के छात्र नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं, जबकि लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल घटना को लेकर दुख प्रकट कर रहे हैं. घटना के बाद कॉलेज में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो.
मारपीट के खिलाफ आईसा का प्रदर्शन
आईसा से जुड़े छात्रों ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन कर एबीवीपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 20-30 एबीवीपी कार्यकर्ता कॉलेज परिसर में घुसे और उनके एक साथी के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कॉलेज और प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है.
एबीवीपी ने दिया आईसा के आरोपों का जवाब
वहीं एबीवीपी के सदस्यों ने कहा कि शिक्षक दिवस के दौरान कॉलेज परिसर में हुए विवादित कार्यक्रम और अश्लील वीडियो पर नृत्य व नॉन वेज खाने के खिलाफ ज्ञापन सौंपने प्रिंसिपल के पास गए थे. इसी दौरान आईसा समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया. एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आईसा के लोग पहले से ही प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे हुए थे और उन्होंने उनके एक साथी पर झूठे आरोप लगाए. एबीवीपी ने कहा कि उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं. उन्होंने किसी भी महिला को हाथ नहीं लगाया है, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि आईसा के ही लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं.
एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रिंसिपल पर लगाया पक्षपात का आरोप
इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रिंसिपल पर भी पक्षपात का आरोप लगाया है. उनके मुताबिक प्रिंसिपल ने ही शिक्षक दिवस पर विवादित कार्यक्रम की अनुमति दी थी. संगठन ने कुलपति से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी है. इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन का रास्ता अपनाएगा.
कुछ छात्र कॉलेज की लड़कियों को कर रहे थे परेशान: आईसा
आईसा ने बताया कि विवाद का कारण व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था बल्कि कॉलेज में मौजूद कुछ छात्रों के अनुशासनहीन रवैये से जुड़ा मामला था. संगठन की सदस्य स्नेहा कुमारी ने बताया कि एक छात्र लगातार कॉलेज की लड़कियों को परेशान करता था, उसी को लेकर विवाद हुआ है. इस दौरान प्रिंसिपल ऑफिस में झगड़े की नौबत आ गई. दोनों संगठनों के बीच यह विवाद अब आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच गया है. फिलहाल पुलिस और कॉलेज प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जा रही है.
बुधवार को कॉलेज परिसर में एबीवीपी के छात्र शिक्षक दिवस कार्यक्रम में नॉनवेज और अश्लील गाने के बजने का विरोध करने पहुंचे थे. इसी दौरान उनका आईसा छात्रों के साथ विवाद हो गया, जो बाद में मारपीट में बदल गया. इस घटना की जानकारी मुझे बाद में मिली. मामले को गंभीरता से लेते हुए धनबाद थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है: डॉ. कमल किशोर, प्राचार्य, लॉ कॉलेज
सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो: प्राचार्य
डॉ. किशोर ने बताया कि लॉ कॉलेज 1975 से संचालित है और अब तक ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी, लेकिन बुधवार की घटना के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो. कॉलेज परिसर में अब कड़े नियम लागू किए जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जाएगा ताकि छात्रों को सुरक्षित वातावरण मिल सके.
