धनबादः बहुचर्चित पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या के मामले में बुधवार 27 अगस्त को धनबाद कोर्ट फैसला आना है. इसे लेकर धनबाद पुलिस प्रशासन सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम की व्यवस्था की है.

नीरज सिंह हत्याकांड में फैसले के दिन दोनों घरानों के हजारों समर्थकों के कोर्ट में पहुंचने की आशंका है. वहीं शहर में भी समर्थकों का जमावड़ा लग सकता है. शहर की विधि-व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है. कोर्ट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील किया जाएगा. साथ ही एहतियातन धनबाद पुलिस सेंसिटिव केस होने कारण केस और इससे जुड़े हुए सभी लोगों पर होगी पैनी नजर रख रही है.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः नीरज सिंह हत्याकांड में फैसला कल (ETV Bharat)

बता दें कि नीरज सिंह पूर्व झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के पति थे. वहीं हत्याकांड के अभियुक्त संजीव सिंह झरिया विधायक रागिनी सिंह के पति हैं. नीरज सिंह का खेमा रघुकुल और संजीव सिंह खेमा सिंह मेंशन के नाम से कोयलांचल में जाना जाता है.

कोयलांचल के इतिहास में कल यानी 27 अगस्त का दिन ऐतिहासिक रहनेवाला है. दरअसल बुधवार को नीरज सिंह सहित चार लोगों के हत्या से जुड़ी हुई मामले का फैसला आने वाला है. ऐसे में जैसे-जैसे समय नजदीक आ रहा है, सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों के दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही है. अब बस कुछ ही समय शेष है.

अतिरिक्त बल की तैनाती

धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सेंसिटिव केस होने के कारण पूरे धनबाद कोर्ट परिसर में धनबाद थाना सहित पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त बल की तैनाती की जाएगी. साथ ही इस केस से जुड़े हुए लोगों पर भी और कई ऐसे स्थल जहां पर पुलिस की तैनाती की जाएगी.

जानकारी देते धनबाद एसएसपी (ETV Bharat)

कल के फैसले को लेकर पूरी कोर्ट परिसर में बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी गई है. जगह-जगह पर पुलिस की तैनाती होगी. एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत अपना फैसला सुनाएगी. कोर्ट में सिर्फ केस से जुड़े हुए लोग और वकील को ही जाने की अनुमति होगी.

बताते दें कि 21 मार्च 2017 को सरायढेला थाना क्षेत्र के स्टील गेट में शाम ढलते ही पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह के वाहन पर अंधाधुन गोलियां बरसाई गई थी. नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के आरोप में चचेरे भाई संजीव सिंह समेत अन्य लोग आरोपी हैं. 8 अगस्त को संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी.

