ETV Bharat / state

नीरज सिंह हत्याकांड में आने वाला है फैसला, पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा धनबाद कोर्ट! - NEERAJ SINGH MURDER CASE

नीरज सिंह हत्याकांड में फैसला आने वाला है. इसको लेकर धनबाद कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है.

Security of Dhanbad court increased for verdict in Neeraj Singh murder case
नीरज सिंह की फाइल फोटो (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 26, 2025 at 8:32 PM IST

3 Min Read

धनबादः बहुचर्चित पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या के मामले में बुधवार 27 अगस्त को धनबाद कोर्ट फैसला आना है. इसे लेकर धनबाद पुलिस प्रशासन सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम की व्यवस्था की है.

नीरज सिंह हत्याकांड में फैसले के दिन दोनों घरानों के हजारों समर्थकों के कोर्ट में पहुंचने की आशंका है. वहीं शहर में भी समर्थकों का जमावड़ा लग सकता है. शहर की विधि-व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है. कोर्ट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील किया जाएगा. साथ ही एहतियातन धनबाद पुलिस सेंसिटिव केस होने कारण केस और इससे जुड़े हुए सभी लोगों पर होगी पैनी नजर रख रही है.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः नीरज सिंह हत्याकांड में फैसला कल (ETV Bharat)

बता दें कि नीरज सिंह पूर्व झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के पति थे. वहीं हत्याकांड के अभियुक्त संजीव सिंह झरिया विधायक रागिनी सिंह के पति हैं. नीरज सिंह का खेमा रघुकुल और संजीव सिंह खेमा सिंह मेंशन के नाम से कोयलांचल में जाना जाता है.

कोयलांचल के इतिहास में कल यानी 27 अगस्त का दिन ऐतिहासिक रहनेवाला है. दरअसल बुधवार को नीरज सिंह सहित चार लोगों के हत्या से जुड़ी हुई मामले का फैसला आने वाला है. ऐसे में जैसे-जैसे समय नजदीक आ रहा है, सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों के दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही है. अब बस कुछ ही समय शेष है.

अतिरिक्त बल की तैनाती

धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सेंसिटिव केस होने के कारण पूरे धनबाद कोर्ट परिसर में धनबाद थाना सहित पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त बल की तैनाती की जाएगी. साथ ही इस केस से जुड़े हुए लोगों पर भी और कई ऐसे स्थल जहां पर पुलिस की तैनाती की जाएगी.

जानकारी देते धनबाद एसएसपी (ETV Bharat)

कल के फैसले को लेकर पूरी कोर्ट परिसर में बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी गई है. जगह-जगह पर पुलिस की तैनाती होगी. एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत अपना फैसला सुनाएगी. कोर्ट में सिर्फ केस से जुड़े हुए लोग और वकील को ही जाने की अनुमति होगी.

बताते दें कि 21 मार्च 2017 को सरायढेला थाना क्षेत्र के स्टील गेट में शाम ढलते ही पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह के वाहन पर अंधाधुन गोलियां बरसाई गई थी. नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के आरोप में चचेरे भाई संजीव सिंह समेत अन्य लोग आरोपी हैं. 8 अगस्त को संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी.

इसे भी पढ़ें- नीरज हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, 2017 से जेल में हैं बंद

इसे भी पढ़ें- नीरज सिंह हत्याकांड: आरोपी डब्लू मिश्रा को हाईकोर्ट ने दी जमानत, जेल में बंद हैं पूर्व विधायक

इसे भी पढ़ें- नीरज सिंह हत्याकांड में आरोपी शूटर व साजिशकर्ता को अलग-अलग जेल में शिफ्ट करने के मामले में सुनवाई, जेल प्रशासन को करना पड़ेगा इंतजार

धनबादः बहुचर्चित पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या के मामले में बुधवार 27 अगस्त को धनबाद कोर्ट फैसला आना है. इसे लेकर धनबाद पुलिस प्रशासन सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम की व्यवस्था की है.

नीरज सिंह हत्याकांड में फैसले के दिन दोनों घरानों के हजारों समर्थकों के कोर्ट में पहुंचने की आशंका है. वहीं शहर में भी समर्थकों का जमावड़ा लग सकता है. शहर की विधि-व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है. कोर्ट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील किया जाएगा. साथ ही एहतियातन धनबाद पुलिस सेंसिटिव केस होने कारण केस और इससे जुड़े हुए सभी लोगों पर होगी पैनी नजर रख रही है.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः नीरज सिंह हत्याकांड में फैसला कल (ETV Bharat)

बता दें कि नीरज सिंह पूर्व झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के पति थे. वहीं हत्याकांड के अभियुक्त संजीव सिंह झरिया विधायक रागिनी सिंह के पति हैं. नीरज सिंह का खेमा रघुकुल और संजीव सिंह खेमा सिंह मेंशन के नाम से कोयलांचल में जाना जाता है.

कोयलांचल के इतिहास में कल यानी 27 अगस्त का दिन ऐतिहासिक रहनेवाला है. दरअसल बुधवार को नीरज सिंह सहित चार लोगों के हत्या से जुड़ी हुई मामले का फैसला आने वाला है. ऐसे में जैसे-जैसे समय नजदीक आ रहा है, सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों के दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही है. अब बस कुछ ही समय शेष है.

अतिरिक्त बल की तैनाती

धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सेंसिटिव केस होने के कारण पूरे धनबाद कोर्ट परिसर में धनबाद थाना सहित पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त बल की तैनाती की जाएगी. साथ ही इस केस से जुड़े हुए लोगों पर भी और कई ऐसे स्थल जहां पर पुलिस की तैनाती की जाएगी.

जानकारी देते धनबाद एसएसपी (ETV Bharat)

कल के फैसले को लेकर पूरी कोर्ट परिसर में बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी गई है. जगह-जगह पर पुलिस की तैनाती होगी. एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत अपना फैसला सुनाएगी. कोर्ट में सिर्फ केस से जुड़े हुए लोग और वकील को ही जाने की अनुमति होगी.

बताते दें कि 21 मार्च 2017 को सरायढेला थाना क्षेत्र के स्टील गेट में शाम ढलते ही पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह के वाहन पर अंधाधुन गोलियां बरसाई गई थी. नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के आरोप में चचेरे भाई संजीव सिंह समेत अन्य लोग आरोपी हैं. 8 अगस्त को संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी.

इसे भी पढ़ें- नीरज हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, 2017 से जेल में हैं बंद

इसे भी पढ़ें- नीरज सिंह हत्याकांड: आरोपी डब्लू मिश्रा को हाईकोर्ट ने दी जमानत, जेल में बंद हैं पूर्व विधायक

इसे भी पढ़ें- नीरज सिंह हत्याकांड में आरोपी शूटर व साजिशकर्ता को अलग-अलग जेल में शिफ्ट करने के मामले में सुनवाई, जेल प्रशासन को करना पड़ेगा इंतजार

For All Latest Updates

TAGGED:

धनबाद एसएसपी प्रभात कुमारSECURITY OF DHANBAD COURT INCREASEDVERDICT IN NEERAJ SINGH MURDER CASEMURDER ACCUSED SANJEEV SINGHNEERAJ SINGH MURDER CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.