भाजपा महिला मोर्चा के प्रदर्शन की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी जुटान - ALERT ON CONGRESS OFFICE

भाजपा महिला मोर्चा द्वारा प्रदर्शन की घोषणा के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है.

कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौजूद महिला नेता (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 1, 2025 at 2:02 PM IST

रांची: राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन है. दरभंगा में यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर झारखंड भाजपा महिला मोर्चा ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करने की घोषणा की है.

इसे देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन द्वारा रांची के श्रद्धानंद रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर और आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इसके अलावा कांग्रेस कार्यालय में भी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. साथ ही श्रद्धानंद रोड के एंट्री पॉइंट पर बैरियर लगा दिया गया है ताकि भाजपा महिला मोर्चा की कोई नेता-कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय तक नहीं पहुंच सके.

जानकारी देते संवाददाता उपेंद्र (ETV BHARAT)

कांग्रेस कार्यालय पहुंची महिला नेता

भाजपा महिला मोर्चा द्वारा कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के घेराव की घोषणा के बाद महिला कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता का भी जुटान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हो चुका है. रांची जिला की पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सुंदरी तिर्की, रांची जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नीतू सिंह सहित बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता झंडे, बैनर के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंची है. इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ जमकर वोट चोर-गद्दी छोड़ के नारे लगाए.

मौके पर मौजूद महिला कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे लोग बापू की अनुयायी हैं. अहिंसा उनका मार्ग है, लेकिन अगर प्रदर्शन की लोकतांत्रिक मर्यादा को लांघने की किसी ने कोशिश की तो फिर नारी न्याय के तहत महिला कांग्रेस भी चुप नहीं बैठेगी. भाजपा महिला मोर्चा की नेता-कार्यकर्ता आएं, प्रदर्शन करें उनका स्वागत है, लेकिन मर्यादा न लांघे.

