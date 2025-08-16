ETV Bharat / state

दिल्ली में जन्माष्टमी पर सुरक्षा में बड़ी चूक, ड्यूटी पर नहीं मिले 30 पुलिसकर्मी, 8 सस्पेंड - KRISHNA JANMASHTAMI 2025

बताया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर, रोहिणी स्थित इस्कॉन मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे थे. जहां पुलिसकर्मियों की लापरवाही दिखाई दी.

Krishna Janmashtami 2025
दिल्ली पुलिस पर गाज (SOURCE: ETV Bharat)
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में जन्माष्टमी के मौके पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आई है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसबीसी सिंह ने कार्रवाई करते हुए शाहबाद डेयरी थाने में तैनात करीब 30 पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है.

सीपी के आदेश पर 8 पुलिस कर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है. इनमें इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई और हेड कांस्टेबल सहित महिला कर्मी भी शामिल हैं.

बताया जा रहा है की कमिश्नर एसबीके सिंह रोहिणी सेक्टर-25 स्थित इस्कॉन मंदिर में सुरक्षा इंतज़ामों का जायजा लेने पहुंचे थे. इस दौरान कई पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी से गैरहाज़िर मिले. इसे गंभीर चूक मानते हुए कमिश्नर ने तत्काल विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए.

अनुपस्थित पाए गए पुलिसकर्मियों की सूची में एसआई राम सिंह, एसआई तेज़ सिंह, एसआई मोनिल, एएसआई देवेंद्र, एएसआई बलवंत, हेड कांस्टेबल हितेंद्र, कपिल, राकेश, रविंद्र, सुभाष, संजीव, महिला हेड कांस्टेबल आरती समेत कुल 30 नाम शामिल हैं.

बताया जा रहा है की 8 पुलिस कर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी जैसे संवेदनशील अवसर पर पुलिस बल का बड़ी संख्या में ड्यूटी से नदारद होना सुरक्षा इंतज़ामों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है.

