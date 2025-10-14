ETV Bharat / state

नक्सलगढ़ ताड़पाला में बेस कैंप, नक्सली नेटवर्क की निगरानी, नियंत्रण और दमन के लिए रणनीतिक कदम

कर्रेगुट्टा पहाड़ के पास 12 अक्टूबर को ताड़पाला में कैंप की स्थापना की गई.

TADPALA BIJAPUR
नक्सलगढ़ ताड़पाला में बेस कैंप (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 14, 2025 at 11:47 AM IST

बीजापुर: नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के सुदूरवर्ती दक्षिण क्षेत्र में विकास और सुरक्षा को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. कर्रेगुट्टा पहाड़ी के पास ताड़पाला बेस कैंप की स्थापना की गई.

नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत खोला गया कैंप: बीजापुर पुलिस अधीक्षक जीतेन्द्र यादव ने बताया कि बस्तर में छत्तीसगढ़ सरकार की नियद नेल्लानार योजना के तहत ताड़पाला में कैंप खोला गया है. इसका उद्देश्य माओवाद प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों को सुरक्षा, विश्वास और विकास से जोड़ना है.

कर्रेगुट्टा में नक्सलियों का मूवमेंट ज्यादा: पुलिस अधिकारी ने बताया कि कर्रेगुट्टा हिल्स क्षेत्र लंबे समय से माओवादी प्रभाव वाला इलाका रहा है. इस क्षेत्र में अक्सर नक्सली मीटिंग, जनताना सरकार की गतिविधियां और विस्फोटक हमलों की सूचनाएं मिलती रही हैं. ऐसे में ताड़पाला बेस कैंप की स्थापना नक्सली नेटवर्क की निगरानी, नियंत्रण और दमन के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम माना जा रहा है.

यह बेस कैंप अब माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्चिंग पॉइंट के रूप में काम करेगा, जिससे क्षेत्र में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की ऑपरेशनल पकड़ मजबूत होगी. कैंप स्थापित होने से नियमित गश्त, एरिया डॉमिनेशन और पेट्रोलिंग गतिविधियां भी बढ़ेंगी-जीतेंद्र यादव, पुलिस अधीक्षक, बीजापुर

नक्सलियों का नेटवर्क होगा कमजोर: एसपी ने बताया कि कैंप खुलने से नक्सलियों की आवाजाही पर सतत निगरानी रखी जा सकेगी. साथ ही, जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छिपे माओवादी ठिकानों तक पहुंच आसान होगी. सुरक्षा बल अब ज्यादा प्रभावी तरीके से सर्च ऑपरेशन चला सकेंगे, जिससे नक्सलियों के मनोबल पर असर पड़ेगा और स्थानीय लोग भी सुरक्षा का अनुभव करेंगे. यह नया बेस कैंप न केवल माओवादियों की गतिविधियों को सीमित करेगा बल्कि उनके नेटवर्क को भी कमजोर करेगा. स्थानीय स्तर पर सक्रिय जनताना सरकार, मिलिशिया नेटवर्क और अन्य लॉजिस्टिक चैनलों की सक्रियता पर रोक लगेगी.

ताड़पाला बेस कैंप से अब आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस–जनसंवाद और विश्वास में तेजी से सुधार होगा. सुरक्षा बलों द्वारा नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर, खेल प्रतियोगिता, स्कूल मरम्मत, सौर लाइट स्थापना, पेयजल व्यवस्था जैसे जनकल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाएंगे. इससे ग्रामीणों का पुलिस पर भरोसा बढ़ेगा और भयमुक्त वातावरण बनेगा.

बीजापुर में कैंप से कामयाबी: वर्ष 2024 से अब तक बीजापुर जिले में कुल 38 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए, जिससे नक्सल उन्मूलन के प्रयासों में बड़ी सफलता मिली.

  • 599 माओवादी ने किया सरेंडर
  • 196 माओवादी मुठभेड़ में मारे गए
  • 973 माओवादी गिरफ्तार
TADPALA BIJAPUR
BIJAPUR NAXALITE NETWORK
नक्सलगढ़ ताड़पाला में बेस कैंप
CHHATTISGARH
BIJAPUR BASE CAMP

