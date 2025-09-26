ETV Bharat / state

फरीदाबाद में दो बच्चियों संग पिता ने की आत्महत्या, डेढ़ माह पहले पत्नी की भी हो चुकी है मौत

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, फरीदाबाद के सेक्टर-8 में एक व्यक्ति ने अपनी दो मासूम बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली. एक बेटी की उम्र महज डेढ़ महीना थी और दूसरी बेटी की उम्र करीब 2 साल. इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है.

बेटियों संग पिता ने किया सुसाइड: मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार रात करीब साढ़े 8 बजे की यह घटना है. उस दौरान व्यक्ति अपनी दो बेटियों के साथ अकेला था. उसके पिता और भाई बाहर गए हुए थे. वापस लौटने पर कमरे का दरवाजा बंद मिला तो पुलिस को मामले की सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला. जबकि बगल वाले कमरे में दोनों बेटियों के भी शव पड़े मिले. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया. पुलिस मृतक के परिजनों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है.

पत्नी की भी हो चुकी थी मौत: पुलिस जांच में युवक की पहचान 35 वर्षीय युवक निखिल गोस्वामी के रूप में हुई है. निखिल अपनी दोनों बेटियों, पिता और भाई के साथ रहता था. डेढ़ महीने पहले ही निखिल की पत्नी की भी मौत हो चुकी थी. बेटी के जन्म के बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई थी. जिसके बाद से निखिल काफी उदास और अकेला रहता था. पड़ोसियों का कहना है कि "मानसिक तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया होगा". दोनों मृत बेटियों के नाम रिद्धी सिद्धी थे.