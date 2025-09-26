ETV Bharat / state

फरीदाबाद में दो बच्चियों संग पिता ने की आत्महत्या, डेढ़ माह पहले पत्नी की भी हो चुकी है मौत

फरीदाबाद में एक पिता ने अपनी दो बेटियों संग सुसाइड कर लिया. एक बेटी की उम्र डेढ़ माह थी तो दूसरी की दो साल.

फरीदाबाद में दो बच्चियों संग पिता ने की आत्महत्या
फरीदाबाद में दो बच्चियों संग पिता ने की आत्महत्या (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 26, 2025 at 7:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, फरीदाबाद के सेक्टर-8 में एक व्यक्ति ने अपनी दो मासूम बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली. एक बेटी की उम्र महज डेढ़ महीना थी और दूसरी बेटी की उम्र करीब 2 साल. इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है.

बेटियों संग पिता ने किया सुसाइड: मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार रात करीब साढ़े 8 बजे की यह घटना है. उस दौरान व्यक्ति अपनी दो बेटियों के साथ अकेला था. उसके पिता और भाई बाहर गए हुए थे. वापस लौटने पर कमरे का दरवाजा बंद मिला तो पुलिस को मामले की सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला. जबकि बगल वाले कमरे में दोनों बेटियों के भी शव पड़े मिले. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया. पुलिस मृतक के परिजनों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है.

पत्नी की भी हो चुकी थी मौत: पुलिस जांच में युवक की पहचान 35 वर्षीय युवक निखिल गोस्वामी के रूप में हुई है. निखिल अपनी दोनों बेटियों, पिता और भाई के साथ रहता था. डेढ़ महीने पहले ही निखिल की पत्नी की भी मौत हो चुकी थी. बेटी के जन्म के बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई थी. जिसके बाद से निखिल काफी उदास और अकेला रहता था. पड़ोसियों का कहना है कि "मानसिक तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया होगा". दोनों मृत बेटियों के नाम रिद्धी सिद्धी थे.

मूलरुप से यूपी का है परिवार: एक के बाद एक परिवार पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा.पुलिस ने बताया कि "8 माह पहले ही निखिल के भाई की पत्नी की भी हार्ट अटैक आने से मौत हो गई थी. यह पूरा परिवार मूल रूप से यूपी का रहने वाला है. हालांकि 40 सालों से फरीदाबाद सेक्ट-8 में रह रहे हैं". इस घटना से परिवार और इलाके में गम का माहौल है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: नवरात्रि में शराब पीने से टोका तो पत्नी को बेरहमी से पीटा, क्रिकेट बैट से पिता को उतारा मौत के घाट

ये भी पढ़ें: सोनीपत में ड्रेन के पास युवती की डेड बॉडी मिली, हाथ पर अंग्रेजी में "NS" लिखा हुआ, हाईवे से फेंके जाने का शक

For All Latest Updates

TAGGED:

फरीदाबाद में आत्महत्याबेटियों संग पिता ने किया सुसाइडFARIDABAD SUICIDE CASEFATHER DAUGHTERS SUICIDEFARIDABAD FATHER DAUGHTERS SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

नूंह में नशे के खिलाफ जंग की अनोखी पहल, युवा मैदान में बहा रहे पसीना, सूने पड़े खेल परिसर की बदल रही तस्वीर

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.