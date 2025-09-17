ETV Bharat / state

बिहार में BJP-JDU दफ्तर के बाहर नहीं कर पाएंगे प्रदर्शन, धारा 163 लागू, पुलिस कैंप भी खुला

अक्सर ही देखा जाता है कि प्रदर्शनकारी बीजेपी या जेडीयू कार्यालय का रुख करते हैं. ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला लिया. पढ़ें खबर

BIHAR BJP OFFICE
वीर चंद पटेल पथ पर धारा 163 लागू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 17, 2025 at 2:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार बीजेपी का प्रदेश कार्यालय अक्सर ही रणक्षेत्र में तब्दील नजर आता है. आए दिन प्रदर्शनकारी गेट के बाहर आंदोलन करते हैं. पिछले दिनों आंदोलन के चलते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पार्टी दफ्तर में कोर कमिटी की बैठक नहीं कर सके थे.

वीर चंद्र पटेल पथ मार्ग पर धारा 163 लागू : इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. वीर चंद पटेल पथ मार्ग को प्रतिबंधित घोषित कर दिया है. धारा 163 लगा दिया गया है. अब पार्टी दफ्तर के बाहर लोग अधिक संख्या में जमा नहीं हो सकते हैं. पार्टी दफ्तर पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है. अगर कोई हिमाकत करता है तो प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज होगी.

पटना बीजेपी कार्यालय से रंजीत की रिपोर्ट (ETV Bharat)

पुलिस छावनी में तब्दील भाजपा कार्यालय : विधि व्यवस्था को देखते हुए बीजेपी दफ्तर को चारों ओर से पुलिसकर्मियों ने घेर लिया है. हर वक्त 50 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ-साथ दो मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. पार्टी दफ्तर के बाहर अस्थाई तौर पर पुलिस कैंप खोल दिया गया है. दूसरे शब्दों में कहें तो अब वीर चंद्र पटेल पथ पर आंदोलनकारी की एंट्री पर रोक लगा दी गयी है.

पार्टी दफ्तर के बाहर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कहा कि, ''हम लोगों को पार्टी दफ्तर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है. हम लोग सुरक्षा में तैनात हैं और किसी को भी अब बाहर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होगी.''

Bihar BJP office
पुलिस कैंप खुला (ETV Bharat)

''आए दिन आंदोलनकारी बाहर प्रदर्शन करते रहते हैं और मुख्य द्वार को अवरुद्ध कर दिया जाता है. मीटिंग के दौरान लोगों की आवाजाई भी मुश्किल हो जाती है. सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं. ऐसा इसलिए किया गया है कि लोग अब प्रदर्शन पार्टी दफ्तर के बाहर न कर सकें.''- पवन प्रकाश, भाजपा नेता

आए दिन हो रहे थे प्रदर्शन : दरअसल, बिहार बीजेपी का प्रदेश कार्यालय आंदोलनकारियों के लिए पसंदीदा जगह बन चुका है. कभी शिक्षक अभ्यर्थी , कभी राजस्व कर्मी तो कभी डायल 112 के चालकों ने बीजेपी दफ्तर के बाहर उग्र प्रदर्शन किया. कई बार पुलिस को लाठी भी चलानी पड़ी.

13 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना आए थे. पार्टी दफ्तर में कोर कमिटी की बैठक होनी थी. राजस्व कर्मी के प्रदर्शन की वजह से जेपी नड्डा पार्टी दफ्तर में कोर कमेटी की बैठक नहीं कर सके. जगत प्रकाश नड्डा को स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक करनी पड़ी थी.

Bihar BJP office
लगायी गई बैरिकेडिंग (ETV Bharat)

कहीं टिकट बंटवारे के बाद बवाल ना हो! : कहा तो यह भी जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारा होना है. कई बार टिकट बंटवारे के बाद असंतुष्ट नेता आंदोलन करते हैं. पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ता है. ऐतिहात के तौर पर सरकार ने अब बीजेपी दफ्तर और जदयू दफ्तर के बाहर धारा 163 लगा दिया है.

ये भी पढ़ें :-

सीएम नीतीश के आवास का घेराव करने पहुंचे हजारों किसान, बैरिकेडिंग पर चढ़े

पटना के सदाकत आश्रम में हंगामा, कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़े

पटना में पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, CM आवास को घेरने पहुंचे थे प्रदर्शनकारी

बिहार में 7,480 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त, पटना में सीएम आवास का घेराव कर प्रदर्शन

For All Latest Updates

TAGGED:

बिहार बीजेपी दफ्तरधारा 163 लागू वीर चंद पटेल पथBIHAR ELECTION 2025बीजेपी दफ्तर के बाहर पुलिस कैंपBIHAR BJP OFFICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: अकेले ही 'बिहार अधिकार यात्रा' पर क्यों निकले तेजस्वी यादव, कांग्रेस के साथ गठबंधन में दरार?

'भूरा बाल' की गूंज ने तेजस्वी के A to Z फार्मूले को डगमगाया, बिहार में बदला सियासी मूड?

'तेजस्वी यादव ही बनेंगे CM' दीपांकर भट्टाचार्य का दावा-नीतीश का 20 साल का शासन होगा खत्म

Explainer: सीएम की कुर्सी मिली पर टिक नहीं पाए! 23 में सिर्फ 4 कौन हैं बिहार के 'फुल टर्म' मुख्यमंत्री?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.