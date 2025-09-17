ETV Bharat / state

बिहार में BJP-JDU दफ्तर के बाहर नहीं कर पाएंगे प्रदर्शन, धारा 163 लागू, पुलिस कैंप भी खुला

पटना : बिहार बीजेपी का प्रदेश कार्यालय अक्सर ही रणक्षेत्र में तब्दील नजर आता है. आए दिन प्रदर्शनकारी गेट के बाहर आंदोलन करते हैं. पिछले दिनों आंदोलन के चलते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पार्टी दफ्तर में कोर कमिटी की बैठक नहीं कर सके थे.

वीर चंद्र पटेल पथ मार्ग पर धारा 163 लागू : इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. वीर चंद पटेल पथ मार्ग को प्रतिबंधित घोषित कर दिया है. धारा 163 लगा दिया गया है. अब पार्टी दफ्तर के बाहर लोग अधिक संख्या में जमा नहीं हो सकते हैं. पार्टी दफ्तर पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है. अगर कोई हिमाकत करता है तो प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज होगी.

पटना बीजेपी कार्यालय से रंजीत की रिपोर्ट (ETV Bharat)

पुलिस छावनी में तब्दील भाजपा कार्यालय : विधि व्यवस्था को देखते हुए बीजेपी दफ्तर को चारों ओर से पुलिसकर्मियों ने घेर लिया है. हर वक्त 50 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ-साथ दो मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. पार्टी दफ्तर के बाहर अस्थाई तौर पर पुलिस कैंप खोल दिया गया है. दूसरे शब्दों में कहें तो अब वीर चंद्र पटेल पथ पर आंदोलनकारी की एंट्री पर रोक लगा दी गयी है.

पार्टी दफ्तर के बाहर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कहा कि, ''हम लोगों को पार्टी दफ्तर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है. हम लोग सुरक्षा में तैनात हैं और किसी को भी अब बाहर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होगी.''

पुलिस कैंप खुला (ETV Bharat)

''आए दिन आंदोलनकारी बाहर प्रदर्शन करते रहते हैं और मुख्य द्वार को अवरुद्ध कर दिया जाता है. मीटिंग के दौरान लोगों की आवाजाई भी मुश्किल हो जाती है. सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं. ऐसा इसलिए किया गया है कि लोग अब प्रदर्शन पार्टी दफ्तर के बाहर न कर सकें.''- पवन प्रकाश, भाजपा नेता