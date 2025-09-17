बिहार में BJP-JDU दफ्तर के बाहर नहीं कर पाएंगे प्रदर्शन, धारा 163 लागू, पुलिस कैंप भी खुला
अक्सर ही देखा जाता है कि प्रदर्शनकारी बीजेपी या जेडीयू कार्यालय का रुख करते हैं. ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला लिया. पढ़ें खबर
Published : September 17, 2025 at 2:56 PM IST
पटना : बिहार बीजेपी का प्रदेश कार्यालय अक्सर ही रणक्षेत्र में तब्दील नजर आता है. आए दिन प्रदर्शनकारी गेट के बाहर आंदोलन करते हैं. पिछले दिनों आंदोलन के चलते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पार्टी दफ्तर में कोर कमिटी की बैठक नहीं कर सके थे.
वीर चंद्र पटेल पथ मार्ग पर धारा 163 लागू : इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. वीर चंद पटेल पथ मार्ग को प्रतिबंधित घोषित कर दिया है. धारा 163 लगा दिया गया है. अब पार्टी दफ्तर के बाहर लोग अधिक संख्या में जमा नहीं हो सकते हैं. पार्टी दफ्तर पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है. अगर कोई हिमाकत करता है तो प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज होगी.
पुलिस छावनी में तब्दील भाजपा कार्यालय : विधि व्यवस्था को देखते हुए बीजेपी दफ्तर को चारों ओर से पुलिसकर्मियों ने घेर लिया है. हर वक्त 50 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ-साथ दो मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. पार्टी दफ्तर के बाहर अस्थाई तौर पर पुलिस कैंप खोल दिया गया है. दूसरे शब्दों में कहें तो अब वीर चंद्र पटेल पथ पर आंदोलनकारी की एंट्री पर रोक लगा दी गयी है.
पार्टी दफ्तर के बाहर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कहा कि, ''हम लोगों को पार्टी दफ्तर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है. हम लोग सुरक्षा में तैनात हैं और किसी को भी अब बाहर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होगी.''
''आए दिन आंदोलनकारी बाहर प्रदर्शन करते रहते हैं और मुख्य द्वार को अवरुद्ध कर दिया जाता है. मीटिंग के दौरान लोगों की आवाजाई भी मुश्किल हो जाती है. सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं. ऐसा इसलिए किया गया है कि लोग अब प्रदर्शन पार्टी दफ्तर के बाहर न कर सकें.''- पवन प्रकाश, भाजपा नेता
आए दिन हो रहे थे प्रदर्शन : दरअसल, बिहार बीजेपी का प्रदेश कार्यालय आंदोलनकारियों के लिए पसंदीदा जगह बन चुका है. कभी शिक्षक अभ्यर्थी , कभी राजस्व कर्मी तो कभी डायल 112 के चालकों ने बीजेपी दफ्तर के बाहर उग्र प्रदर्शन किया. कई बार पुलिस को लाठी भी चलानी पड़ी.
13 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना आए थे. पार्टी दफ्तर में कोर कमिटी की बैठक होनी थी. राजस्व कर्मी के प्रदर्शन की वजह से जेपी नड्डा पार्टी दफ्तर में कोर कमेटी की बैठक नहीं कर सके. जगत प्रकाश नड्डा को स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक करनी पड़ी थी.
कहीं टिकट बंटवारे के बाद बवाल ना हो! : कहा तो यह भी जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारा होना है. कई बार टिकट बंटवारे के बाद असंतुष्ट नेता आंदोलन करते हैं. पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ता है. ऐतिहात के तौर पर सरकार ने अब बीजेपी दफ्तर और जदयू दफ्तर के बाहर धारा 163 लगा दिया है.
