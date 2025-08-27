जबलपुर : हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि जंगली हाथियों को पकड़ने में वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 11 का पालन सुनिश्चित रूप से किया जाए. शहडोल से पकड़कर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रखे गए हाथी की मौत को गंभीरता से लेते हुए युगलपीठ ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 24 सितम्बर को निर्धारित की है.
हाईकोर्ट पहुंचा जंगली हाथियों को पकड़ने का मामला
दरअसल, रायपुर निवासी नितिन सिंघवी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय पर्यावरण विभाग की गाइडलाइन्स के अनुसार जंगली हाथियों को पकड़ने का कदम अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे पहले विकल्प के रूप में अपनाया जा रहा है. वहीं कोर्ट को यह भी बताया गया कि छत्तीसगढ़ से जंगली हाथियों के झुंड मध्य प्रदेश के जंगलों में प्रवेश करते हैं, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं और घरों में तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं. कुछ मामलों में जंगली हाथियों द्वारा किए गए हमलों में लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है.
पकड़े गए हाथियों की कोर्ट ने मांगी जानकारी
जंगली हाथियों को प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर फॉरेस्ट (पीसीसीएफ) वाइल्डलाइफ के आदेश पर ही पकड़ा जा सकता है. जंगली हाथी संरक्षित वन्य प्राणियों की प्रथम सूची में आते हैं, और पकड़े जाने के बाद उन्हें टाइगर रिजर्व में भेजकर प्रशिक्षण दिया जाता है. ट्रेनिंग के दौरान हाथियों को यातनाओं का सामना करना पड़ता है. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया था कि पिछले 30 वर्षों में पकड़े गए हाथियों का पूरा विवरण पेश किया जाए.
2017 से अबतक पकड़े गए 10 हाथी
सरकार की ओर से हाथियों को लेकर पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया था कि वर्ष 2017 से अब तक 10 जंगली हाथियों को पकड़ा गया है. इसमें से दो हाथियों को विदेश से बुलाई गई कॉलर आईडी पहनाकर छोड़ दिया गया है. पूर्व में याचिकाकर्ता की तरफ से प्रदेश में हाथियों को कंट्रोल करने के लिए एक्सपर्ट का मामला भी उठाया था. सरकार की ओर से बताया गया कि गठित 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी में सेंटर ऑफ एलिफेंट स्टडी कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस के प्रोफेसर राजीव टी.एस को शामिल किया गया है.
हाथियों को पकड़ने में धारा 11 का निश्चित हो पालन : हाईकोर्ट
पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि शहडोल से पकडे गए जंगली हाथी को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रखा गया था. हाथी को पकड़ने के दौरान उसे चोट लगी थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमेन को तलब किया था. याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमेन हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए. उन्होंने बताया कि कान्हा टाइगर रिजर्व में रखे गए एक हाथी को आगामी 15 दिनों में छोड़ दिया जाएगा. युगलपीठ ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुए हाथी की मौत को गंभीरता से लेते हुए अपने आदेश में कहा है कि हाथियों को पकड़ने के संबंध में वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 11 का निश्चित रूप से पालन किया जाए. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने पैरवी की.