जगदलपुर: पारिवारिक कलह अक्सर घर की खुशियों में आग लगा देता है. जगदलपुर के बिरिंगपाल में कुछ ऐसा ही हुआ. पारिवारिक कलह और पति की उपेक्षा से परेशान पत्नी ने जान दे दी. मृतक महिला के भाई का आरोप है कि उसकी बहन को उसके पति ने जान देने के लिए उकसाया.

दूसरी पत्नी ने दी जान: पीड़ित भाई ने बताया कि उसकी बहन ने घटना वाले दिन उसे फोन किया. फोन पर उसने कहा कि उसका पति उसे बुरी तरह से पीट रहा है. मृतक महिला ने भाई से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि वो आकर उसे बचाए. भाई ने बहन को फोन पर समझाया कि वो तुरंत नजदीकी थाने जाकर शिकायत दर्ज कराए. थोड़ी देर की बातचीत के बाद फोन कट गया. इसी बीच मृतक महिला के भाई को पता चला कि उसकी बहन ने जान दे दी है.

हसबैंड गिरफ्तार (ETV Bharat)

पति ने की थी 2 शादियां: मृतक महिला का नाम खुशबू है और उसने आरोपी के साथ लव मैरिज की थी. आरोपी पति की ये दूसरी शादी थी. आरोपी पति अक्सर पहली पत्नी के पास आया जाया करता था. इस बात को लेकर मृतक महिला का अक्सर पति से विवाद होता था. वारदात वाले दिन भी दोनों के बीच इस बात को लेकर खूब विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने अपनी दूसरी बीवी की जमकर पिटाई कर दी. मारपीट के दौरान आरोपी पति ने दूसरी बीवी को जान देने के लिए भी उकसाया. मृतक महिला के भाई का आरोप है कि उसके उकसावे के बाद उसकी बहन ने जान दे दी.

डिमरापाल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया शव: पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए डिमरापाल मेडिकल कॉलेज भिजवाया है. पीएम रिपोर्ट के बाद ही पुलिस अब आगे की कार्रवाई करेगी. फिलहाल परपा पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

करीब डेढ़ साल पहले खुशबू ने आरोपी के साथ प्रेम विवाह किया था. इससे पहले ही आरोपी जोहन कश्यप की शादी दूसरी लड़की से हो चुकी थी. उसके 2 बच्चे भी हैं. पति पत्नी के बीच अक्सर इस बात को लेकर विवाद होता था कि वो पहली पत्नी के पास क्यों जाता है. मृतक महिला ने 9 अगस्त के दिन पति की प्रताड़ना से परेशान होकर जान दे दी: महेश्वर नाग, एएसपी, बस्तर

मेरी बहन की जान चली गई. उसका पति उसे प्रताड़ित किया करता था. वारदात से पहले उसने मुझे फोन कर बताया था कि उसे उसका पति पीट रहा है. मैंने उसे थाने जाकर शिकायत करने को भी कहा था. मैं चाहता हूं कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले: अंतु मौर्य, मृतक महिला का पति

न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया: एएसपी महेश्वर नाग ने बताया कि आरोपी पति जोहन कश्यप के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है. आरोपी जोहन कश्यप जो सोसनपाल थाना परपा का रहने वाला है उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है.