लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती के किनारे बन रहे ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का काम दिसंबर में शुरू होगा. इस परियोजना के तहत गोमती नगर से चौक और अन्य इलाकों तक का सफर आसान और तेज हो जाएगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के मुताबिक, इस परियोजना से शहर की ट्रैफिक समस्या में कमी आएगी और पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा.

28 किमी लंबी सड़क का निर्माणः ग्रीन कॉरिडोर परियोजना गोमती नदी के दोनों तटों पर लगभग 28 किलोमीटर लंबी चार लेन सड़क का निर्माण कर रही है. यह प्रोजेक्ट चार चरणों में पूरा होगा. पहले चरण में आईआईएम रोड से पक्का पुल तक का काम पूरा हो चुका है, जिससे लोग पहले ही इस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं. अब दूसरे चरण में पक्का पुल से पिपराघाट तक का निर्माण शुरू होगा, जिसका लक्ष्य दिसंबर 2026 तक पूरा करना है. तीसरे और चौथे चरण में पिपराघाट से शहीद पथ और शहीद पथ से किसान पथ तक का काम होगा. इस परियोजना के तहत हनुमान सेतु, कुकरैल, और डालीगंज जैसे क्षेत्रों में काम तेजी से चल रहा है. हाल ही में 15वें वित्त आयोग से 70 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है, जिससे निर्माण कार्य को गति मिलेगी.

शहर की बढ़ेगी खूबसूरतीः एलडीए के प्रभारी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट एके सिंह सेंगर ने बताया कि इस कॉरिडोर से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि गोमती नदी के किनारे पार्क, व्यावसायिक हब और मनोरंजन केंद्र भी विकसित किए जाएंगे. जिससे शहर की खूबसूरती बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. पहले चरण में 6.8 किलोमीटर सड़क बनाई गई थी. अब दूसरे चरण में 9 किलोमीटर का हिस्सा तैयार होगा.

कुकरैल नदी पर बनेगा पुलः इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 2078 करोड़ रुपये आंकी गई है. कुकरैल नदी पर 240 मीटर लंबा चार लेन का पुल और निशातगंज से कुकरैल तक बंधा चौड़ीकरण का काम भी प्रस्तावित है. यह कॉरिडोर शहर के ट्रैफिक जाम को कम करने के साथ-साथ ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी लाएगा. स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह परियोजना लखनऊ के विकास में मील का पत्थर साबित होगी. LDA के VC ने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा चरण दिसंबर में शुरू हो जाएगा. कुड़िया घाट से लेकर पेपर मिल कॉलोनी तक का अंतिम दौर में है. बैकुंठ धाम के पास पुल का निर्माण भी लगभग पूरा होने वाला है.

