ETV Bharat / state

लखनऊ में ट्रैफिक जाम से जल्द मिलेगी निजात, गोमती नगर से चौक तक सफर होगा आसान - GREEN CORRIDOOR

ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा चरण दिसंबर से शुरू, गोमती नदी के दोनों तटों पर लगभग 28 किलोमीटर लंबी सड़क का हो रहा निर्माण

Etv Bharat
ग्रीन कॉरिडोर परियोजना. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 1:50 PM IST

3 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती के किनारे बन रहे ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का काम दिसंबर में शुरू होगा. इस परियोजना के तहत गोमती नगर से चौक और अन्य इलाकों तक का सफर आसान और तेज हो जाएगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के मुताबिक, इस परियोजना से शहर की ट्रैफिक समस्या में कमी आएगी और पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा.

28 किमी लंबी सड़क का निर्माणः ग्रीन कॉरिडोर परियोजना गोमती नदी के दोनों तटों पर लगभग 28 किलोमीटर लंबी चार लेन सड़क का निर्माण कर रही है. यह प्रोजेक्ट चार चरणों में पूरा होगा. पहले चरण में आईआईएम रोड से पक्का पुल तक का काम पूरा हो चुका है, जिससे लोग पहले ही इस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं. अब दूसरे चरण में पक्का पुल से पिपराघाट तक का निर्माण शुरू होगा, जिसका लक्ष्य दिसंबर 2026 तक पूरा करना है. तीसरे और चौथे चरण में पिपराघाट से शहीद पथ और शहीद पथ से किसान पथ तक का काम होगा. इस परियोजना के तहत हनुमान सेतु, कुकरैल, और डालीगंज जैसे क्षेत्रों में काम तेजी से चल रहा है. हाल ही में 15वें वित्त आयोग से 70 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है, जिससे निर्माण कार्य को गति मिलेगी.

शहर की बढ़ेगी खूबसूरतीः एलडीए के प्रभारी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट एके सिंह सेंगर ने बताया कि इस कॉरिडोर से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि गोमती नदी के किनारे पार्क, व्यावसायिक हब और मनोरंजन केंद्र भी विकसित किए जाएंगे. जिससे शहर की खूबसूरती बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. पहले चरण में 6.8 किलोमीटर सड़क बनाई गई थी. अब दूसरे चरण में 9 किलोमीटर का हिस्सा तैयार होगा.

कुकरैल नदी पर बनेगा पुलः इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 2078 करोड़ रुपये आंकी गई है. कुकरैल नदी पर 240 मीटर लंबा चार लेन का पुल और निशातगंज से कुकरैल तक बंधा चौड़ीकरण का काम भी प्रस्तावित है. यह कॉरिडोर शहर के ट्रैफिक जाम को कम करने के साथ-साथ ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी लाएगा. स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह परियोजना लखनऊ के विकास में मील का पत्थर साबित होगी. LDA के VC ने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा चरण दिसंबर में शुरू हो जाएगा. कुड़िया घाट से लेकर पेपर मिल कॉलोनी तक का अंतिम दौर में है. बैकुंठ धाम के पास पुल का निर्माण भी लगभग पूरा होने वाला है.

इसे भी पढ़ें-लखनऊ में जाम से मिलेगी राहत; LDA शहीद पथ से किसान पथ तक बनाएगा 24 मीटर चौड़ी फोरलेन सड़क

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती के किनारे बन रहे ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का काम दिसंबर में शुरू होगा. इस परियोजना के तहत गोमती नगर से चौक और अन्य इलाकों तक का सफर आसान और तेज हो जाएगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के मुताबिक, इस परियोजना से शहर की ट्रैफिक समस्या में कमी आएगी और पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा.

28 किमी लंबी सड़क का निर्माणः ग्रीन कॉरिडोर परियोजना गोमती नदी के दोनों तटों पर लगभग 28 किलोमीटर लंबी चार लेन सड़क का निर्माण कर रही है. यह प्रोजेक्ट चार चरणों में पूरा होगा. पहले चरण में आईआईएम रोड से पक्का पुल तक का काम पूरा हो चुका है, जिससे लोग पहले ही इस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं. अब दूसरे चरण में पक्का पुल से पिपराघाट तक का निर्माण शुरू होगा, जिसका लक्ष्य दिसंबर 2026 तक पूरा करना है. तीसरे और चौथे चरण में पिपराघाट से शहीद पथ और शहीद पथ से किसान पथ तक का काम होगा. इस परियोजना के तहत हनुमान सेतु, कुकरैल, और डालीगंज जैसे क्षेत्रों में काम तेजी से चल रहा है. हाल ही में 15वें वित्त आयोग से 70 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है, जिससे निर्माण कार्य को गति मिलेगी.

शहर की बढ़ेगी खूबसूरतीः एलडीए के प्रभारी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट एके सिंह सेंगर ने बताया कि इस कॉरिडोर से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि गोमती नदी के किनारे पार्क, व्यावसायिक हब और मनोरंजन केंद्र भी विकसित किए जाएंगे. जिससे शहर की खूबसूरती बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. पहले चरण में 6.8 किलोमीटर सड़क बनाई गई थी. अब दूसरे चरण में 9 किलोमीटर का हिस्सा तैयार होगा.

कुकरैल नदी पर बनेगा पुलः इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 2078 करोड़ रुपये आंकी गई है. कुकरैल नदी पर 240 मीटर लंबा चार लेन का पुल और निशातगंज से कुकरैल तक बंधा चौड़ीकरण का काम भी प्रस्तावित है. यह कॉरिडोर शहर के ट्रैफिक जाम को कम करने के साथ-साथ ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी लाएगा. स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह परियोजना लखनऊ के विकास में मील का पत्थर साबित होगी. LDA के VC ने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा चरण दिसंबर में शुरू हो जाएगा. कुड़िया घाट से लेकर पेपर मिल कॉलोनी तक का अंतिम दौर में है. बैकुंठ धाम के पास पुल का निर्माण भी लगभग पूरा होने वाला है.

इसे भी पढ़ें-लखनऊ में जाम से मिलेगी राहत; LDA शहीद पथ से किसान पथ तक बनाएगा 24 मीटर चौड़ी फोरलेन सड़क

For All Latest Updates

TAGGED:

GREEN CORRIDOR LUCKNOW SECOND PHASEग्रीन कॉरिडोर परियोजनाLUCKNOW TRAFFIC PROBLEM SOLVEDगोमती नगर के किनारे विकासGREEN CORRIDOOR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी में आज से रफ्तार पकड़ेगा मानसून; 47 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं, बिजली गिरने की चेतावनी

मदरसा बोर्ड के मेला ऐप से होगी AI की पढ़ाई, 2018 से पहले की सभी मार्कशीट होंगी डिजिटल

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.