बस्तर दशहरे की दूसरी बड़ी रस्म डेरी गड़ाई विधि विधान से निभाई गई, विधायक किरण सिंहदेव रहे मौजूद

बस्तर दशहरा ना सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध है. इसके तहत कई रस्म निभाई जाती है उसमें से एक है डेरी गड़ाई.

बस्तर दशहरे की दूसरी बड़ी रस्म डेरी गड़ाई विधि विधान से निभाई गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 5, 2025 at 9:19 PM IST

3 Min Read

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व की दूसरी प्रमुख रस्म 'डेरी गड़ाई' शुक्रवार को निभाई गई. इसे पूरे धार्मिक उत्साह और पारंपरिक विधि-विधान के साथ संपन्न किया गया. यह रस्म बस्तर दशहरा की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है.

क्यों है महत्वपूर्ण ये रस्म?: इस रस्म का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह बस्तर दशहरा के रथ निर्माण की शुरुआत का प्रतीक है. इस रस्म के साथ बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी की परिक्रमा के लिए रथ निर्माण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू करने की अनुमति मिलती है.

बस्तर दशहरे की दूसरी बड़ी रस्म डेरी गड़ाई विधि विधान से निभाई गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या होता है इस रस्म में?: डेरी गड़ाई रस्म के तहत बिरिंगपाल गांव से विशेष रूप से साल की पवित्र टहनियां लाई गई. इसे सिरहासार में खंभों के साथ विधि-विधान और पूजा के साथ गाड़ा गया. यह प्रक्रिया पारंपरिक वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों के बीच मंत्रोच्चार और परम्परागत रीति-रिवाजों के साथ होती है.

डेरी गड़ाई रस्म के अवसर पर महिलाओं ने हल्दी खेलने की परंपरा को निभाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
बस्तर दशहरे की दूसरी बड़ी रस्म डेरी गड़ाई विधि विधान से निभाई गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हल्दी भी खेली गई: डेरी गड़ाई रस्म के अवसर पर महिलाओं ने हल्दी खेलने की परंपरा को निभाया. जिसमें वे एक-दूसरे पर हल्दी छिड़ककर उत्सव की खुशी को साझा करती हैं. यह स्थानीय संस्कृति और सामुदायिक एकता को दिखाता है. इसके साथ ही सामाजिक समरसता को भी मजबूत करती है.

परंपरागत तरीके से होगा रथ निर्माण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परंपरागत तरीके से होगा रथ निर्माण: डेरी गड़ाई रस्म के समापन के साथ ही रथ निर्माण का कार्य विधिवत शुरू हो गया है. इस कार्य को झाड़ उमरगांव और बेड़ा उमरगांव के संवरा जाति के कुशल कारीगर करेंगे. ये कारीगर अपनी परंपरागत तकनीकों और औजारों का उपयोग करते हुए रथ को तैयार करेंगे.

इस रस्म के साथ बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी की परिक्रमा के लिए रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर दशहरा का मुख्य आकर्षण रथ: यह प्रक्रिया न केवल कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है, बल्कि बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखती है. यह रथ उत्सव का एक केंद्रीय प्रतीक है. रथ परिक्रमा बस्तर दशहरा में मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है. जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं. साथ ही देश-विदेश के सैलानी भी शामिल होते हैं.

किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले विशेष पूजा की जाती है वैसे ही डेरी गड़ाई में किया गया. साथ ही उत्साह से लोगों के द्वारा एक दूसरे को हल्दी लगाई जाती है- दंतेश्वरी मंदिर के मुख्य पुजारी कृष्ण कुमार पाढ़ी

बस्तर दशहरा के लिए सरकार से 50 लाख की मांग बीते दिनों की गई थी. जिसे मुख्यमंत्री और संस्कृति मंत्री ने मंजूरी दी है- जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव

बस्तर दशहरे की दूसरी बड़ी रस्म डेरी गड़ाई विधि विधान से निभाई गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विधायक किरण सिंह देव ने कहा कि, इस साल भी बस्तर दशहरा भव्य तरीके से बस्तर में मनाया जाएगा. देश विदेश तक अनूठे रस्मों से जुड़ी विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की पहचान होगी. डेरी गड़ाई रस्म के दौरान दशहरा समिति के अध्यक्ष, सदस्य, मांझी-चालकी, नाइक-पाइक, मेंबर-मेंबरिन और बड़ी संख्या में स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी रही.

