ETV Bharat / state

हिमालय में विराजमान द्वितीय केदार मद्महेश्वर धाम के कपाट खुले, खास पल के साक्षी बने 667 श्रद्धालु - MADMAHESHWAR TEMPLE KAPAT OPEN

मद्महेश्वर धाम के कपाट खुले ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 21, 2025 at 1:51 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 2:06 PM IST 3 Min Read

रुद्रप्रयाग: पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विश्व विख्यात और सुरम्यी मखमली बुग्यालों के बीच बसे भगवान मद्महेश्वर के कपाट वेद ऋचाओं व मंत्रोच्चारण के साथ खोल दिए गए हैं. इस मौके पर 667 तीर्थ यात्री कपाट खुलने के साक्षी बने. साथ ही पूजा-अर्चना और जलाभिषेक कर विश्व शांति व समृद्धि की कामना की. भगवान मद्महेश्वर के कपाट खुलते ही यात्रा पड़ावों पर रौनक लौटने लगी है. 21 मई को ब्रह्म बेला पर गौंडार गांव में मदमहेश्वर या मद्महेश्वर धाम के प्रधान पुजारी शिवलिंग ने पंचांग पूजन के तहत अनेक पूजाएं संपन्न कर भगवान मदमहेश्वर समेत तैंतीस कोटी देवी-देवताओं का आह्वान किया. जिसके तहत सुबह 5 बजे भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली का भव्य श्रृंगार कर आरती उतारी गई. फिर भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली गौंडार गांव से कैलाश के लिए रवाना हुई. भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के कैलाश रवाना होने पर गौंडार गांव समेत विभिन्न यात्रा पड़ावों पर भक्तों ने पुष्प, अक्षत्रों से अगुवाई की. साथ ही लाल-पीले वस्त्र अर्पित कर लोगों ने मनौतियां मांगी. भगवान मदमहेश्वर की डोली ने विभिन्न यात्रा पड़ावों पर भक्तों को आशीर्वाद देते देव दर्शनी पहुंचकर विश्राम किया. द्वितीय केदार मद्महेश्वर मंदिर में डोली (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

Last Updated : May 21, 2025 at 2:06 PM IST