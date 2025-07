ETV Bharat / state

नूंह के इस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं 500 बच्चे, सालों बाद भी दूसरी मंजिल पर जाने के लिए नहीं बनी सीढ़ियां - NUH GOVT SCHOOL

लापरवाही या अनदेखी! ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 29, 2025 at 11:25 AM IST | Updated : July 29, 2025 at 11:43 AM IST 3 Min Read

नूंह: हरियाणा के नूंह में 9 साल पहले दो मंजिला इमारत वाला एक अजब-गजब सरकारी स्कूल बनाया गया. जहां बिल्डिंग की मंजिल तो दो हैं, लेकिन ऊपर वाली मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ी लगाना भूल गए. यह अनोखी बिल्डिंग इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. यह स्कूल गोकुलपुर गांव में बनाया गया है. बिल्डिंग को बने करीब 9 साल हो चुके हैं. लेकिन इतने लंबे समय बाद भी बिल्डिंग में अंदर कोई नहीं जा सका. सवाल ये कि क्या दूसरी मंजिल सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई है. 9 सालों में इसका इस्तेमाल तो कभी नहीं किया गया. आलम ये है कि अब तो बिल्डिंग जर्जर भी होने लगी है. स्कूल में पढ़ते हैं 500 बच्चे: स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को लंबे समय बाद भी उस मंजिल में बैठकर पढ़ाई तक करना नसीब नहीं हुआ. स्कूल अध्यापक सतबीर कुमार ने बताया कि स्कूल में करीब 500 बच्चे हैं और 7 अध्यापक है. उन्होंने बताया कि ये स्कूल 2016 में बना है और ऊपर वाली मंजिल 2017-18 में बनी है. वहीं, साइड में भी कुछ कमरे बने हैं और उन पर छत नहीं बनाई गई. ये कमरे 2014-16 के आसपास बने हैं. उन्होंने कहा कि विभाग से पैसे किसके पास आए और कब आए उन्हें पता ही नहीं है. नीचे वाली मंजिल में भी कुछ कमरों में पानी टपकता है. उसकी रिपेयरिंग की भी डिमांड की गई है. लापरवाही या अनदेखी!: विभाग ने कई कमरे स्कूल में भी बनाए थे. लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद उन कमरों पर छत तक नहीं डाली गई है. आलम ये है कि कमरे जर्जर हो चुके हैं. जब तक छत डाली जाएगी, तब तक कमरे जर्जर हो जाएंगे. इसके अलावा, कुछ कमरे बिल्कुल कंडम हो गए हैं. जिनमें कभी भी राजस्थान जैसा हादसा हो सकता है. स्कूल की यह हालत विभाग के सभी दावों की पोल खोल रहा है.

