राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता: दूसरे दिन खिलाड़ियों का जोरदार संघर्ष, ग्रामीण प्रतिभाओं ने दिखाया दम

रांची में चल रही वॉलीबॉल प्रतियोगिता का दूसरा दिन भी रोमांचक रहा. राज्य भर से आए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.

अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते खिलाड़ी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2025 at 12:12 PM IST

3 Min Read
रांची: राजधानी रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इनडोर स्टेडियम में चल रही तीन दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का दूसरा दिन रोमांचक मुकाबलों से भरपूर रहा. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से आई टीमें जीत के लिए पूरी ताकत झोंकती नजर आईं.

हजारीबाग ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए खिलाड़ियों ने जिस आत्मविश्वास और जोश का परिचय दिया, उसने दर्शकों का दिल जीत लिया. बालिका वर्ग में शुरू से ही खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल से प्रतियोगिता में जोश भर दिया. अंडर-17 वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हजारीबाग ने चतरा को 15-8 और 15-5 से आसानी से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया.

अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते खिलाड़ी (ETV BHARAT)

लातेहार और गढ़वा के बीच मुकाबला कड़ा रहा, लेकिन लातेहार ने 15-9, 18-16 से जीत हासिल की. वहीं पूर्वी सिंहभूम ने पाकुड़ को एकतरफा मुकाबले में 15-2, 15-2 से मात दे दी. गोड्डा और रामगढ़ के बीच हुआ मुकाबला सबसे रोमांचक रहा, जिसमें गोड्डा ने पहले सेट हारने के बाद वापसी करते हुए 8-15, 16-14, 15-8 से जीत दर्ज कर सबको हैरान कर दिया.

पाकुड़ ने धनबाद को हराकर अंतिम चार में जगह बनाई

अंडर-19 बालिका वर्ग में हजारीबाग की टीम ने पूर्वी सिंहभूम को 15-1, 15-3 से हरा दिया. गोड्डा ने लातेहार को 15-2, 15-1 से मात देकर आसानी से सेमीफाइनल में जगह बनाई. खूंटी ने पश्चिमी सिंहभूम को 15-1, 15-5 से हराकर अपना दबदबा दिखाया तो वहीं पाकुड़ ने धनबाद को 15-8, 15-11 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई.

अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते खिलाड़ी (ETV BHARAT)

बालक वर्ग में भी मुकाबले उतने ही रोमांचक रहे. अंडर-17 वर्ग में रांची की टीम ने सिमडेगा को 16-14, 15-6 से हराया. कोडरमा ने जामताड़ा को 15-12, 15-5 से मात दी और दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंचीं.

पूर्वी सिंहभूम ने देवघर को कड़े संघर्ष में मात दी

अंडर-19 वर्ग में लोहरदगा ने गिरिडीह को 15-10, 15-8 से पराजित कर दिया. पूर्वी सिंहभूम ने देवघर को कड़े संघर्ष में 17-15, 15-9 से हराकर अंतिम चार में अपनी जगह पक्की की. प्रतियोगिता स्थल पर दर्शकों की खासी भीड़ जुटी रही. छात्र-छात्राओं के साथ अभिभावक भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते नजर आए.

हर अंक पर तालियों की गड़गड़ाहट से स्टेडियम गूंजता रहा. ग्रामीण इलाकों से आए खिलाड़ी जिस तरह कोर्ट पर आत्मविश्वास दिखा रहे थे, उसने यह साफ कर दिया कि अब छोटे कस्बों और गांवों की प्रतिभाएं भी बड़े मंच पर खुद को साबित करने के लिए तैयार हैं.

कब होगा प्रतियोगिता का समापन

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह नोडल अधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि 'इस बार सरकारी विद्यालयों के बच्चे पूरी तरह से प्रोफेशनल अंदाज में खेल रहे हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में झारखंड की टीमें शानदार प्रदर्शन करेंगी और राज्य का नाम रोशन करेंगी.'

तीन दिवसीय इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का समापन 27 सितंबर को होगा. अंतिम दिन सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है.

