ETV Bharat / state

रामलीला के दूसरे दिन गणमान्यों ने की शिरकत, नामकरण संस्कार-ताड़का वध का हुआ मंचन, रावण देख खूब बजी तालियां

दिल्ली में अलग अलग जगह रामलीला शुरू हो गई हैं, सभी में कलाकार बहुत सुंदर रूप में नजर आ रहै हैं.

DELHI RAMLILA SECOND DAY
रामलीला के दूसरे दिन का मंचन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 24, 2025 at 8:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: रामलीला मंचन के दूसरे दिन राम जन्म, नामकरण संस्कार, विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डालने से ताड़का वध और सुबाहु वध तक की लीला प्रस्तुत की गई.

ऐतिहासिक लालकिला ग्राउंड में लव कुश रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने बताया लव कुश लीला का आकर्षण अब विदेशी राजनयिक अधिकारियों के साथ-साथ भारतीय न्यायिक सेवा के आला अधिकारियों और उनके परिवारों में भी सिर चढ़ कर बोल रहा है. लीला कमेटी द्वारा दिए निमंत्रण के उपरान्त हमें विभिन्न दूतावासों के अधिकारियों ने एप्रोच किया और आज लीला मंचन देखने के लिए कई देशों के राजदूत अपने परिवार सहित आए साथ ही भारतीय न्यायिक सेवा के उच्च अधिकारी भी पधारे.

रामलीला के दूसरे दिन का मंचन (ETV BHARAT)
अर्जुन कुमार ने आगे बताया मंच पर जब ताड़का वध का दृश्य 8 ट्रैक डिजिटल साउंड के बीच चमकती तलवारों के साथ राक्षसी सेना द्वारा प्रस्तुत हुआ तो जहां सारा ग्राउंड तालियों की आवाज से गूंज उठा और आमंत्रित मेहमान भी मंत्रमुग्ध हो गए.

रामलीला के दूसरे दिन क्या रहा खास?
फिल्म नगरी टीवी और एनएसडी के कलाकारों द्वारा राम जन्म , नामकरण संस्कार , विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डालने से ताड़का वध और सुबाहु वध तक की लीला मंचित हुई.

DELHI RAMLILA SECOND DAY
रामलीला देखने पहुंचे गणनमान्य (ETV BHARAT)

श्री धार्मिक लीला कमेटी में 23 सितंबर को भव्य मंचन
इसके अलावा लालकिले से सामने माधव दास पार्क में आयोजित होने वाली श्री धार्मिक लीला कमेटी के प्रचार मंत्री रवि जैन ने बताया कि श्री धार्मिक लीला कमेटी द्वारा 23 सितंबर को भव्य मंचन किया. जिसमें शिव-पार्वती संवाद, नारद जी का इंद्र दरबार जाना, अप्सराओं द्वारा नारद तपस्या को खंडित करने का प्रसंग, नारद-शंकर संवाद और नारद-विष्णु संवाद, शीलनिधि दरबार में विश्वमोहिनी की हस्तरेखा देखना, नारद जी का विष्णु भगवान से सुंदर रूप मांगना, श्रृगी-भृगी भेंट, विश्वमोहिनी स्वयंवर, नारद जी द्वारा विष्णु भगवान को श्राप देना, कुंभकरण और रावण नामकरण, कुंभकरण-रावण-विभीषण तपस्या तथा रावण-वेदवती संवाद जैसे अनेक प्रभावशाली प्रसंग मंचित किए गए.

कमेटी पदाधिकारी धीरजधर गुप्ता, प्रदीप शरण और रवि जैन ने जानकारी दी कि रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को जीवंत करने का माध्यम है. उन्होंने कहा कि ऐसे मंचनों से नई पीढ़ी को आदर्श जीवन, धर्म और नैतिकता का संदेश मिलता है और समाज की सांस्कृतिक धरोहर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है.

DELHI RAMLILA SECOND DAY
रामलीला के दूसरे दिन का मंचन (ETV BHARAT)

चिराग दिल्ली में भी रामलीला शुरू
चिराग दिल्ली में आयोजित होने वाली श्री धार्मिक रामलीला दक्षिणी दिल्ली में आज गणेश वंदना से रामलीला का मंचन किया गया.

श्री धार्मिक रामलीला दक्षिणी दिल्ली के मुख्य संरक्षक राकेश गुलिया ने बताया कि इस बार भी हर वर्ष की तरह भव्य राम लीला का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस रामलीला का स्टेज अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर 135 फुट लंबा और तीन मंजिला है. उन्होंने कहा कि इस बार रामलीला में मंच पर रावण को देख खूब तालियां बजी.

मंगलवार 23 सितम्बर 2025 को श्री गणेश वंदना, जय विजय, रावण वेदवती, रावण अत्याचार हुआ. रामलीला का मंचन 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. इस रामलीला में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता उपस्थित रहे. श्री धार्मिक रामलीला दक्षिणी दिल्ली के मुख्य संरक्षक राकेश गुलिया ने बताया 24 सितम्बर 2025 श्रवण प्रसंग, राम जन्म, सीता जन्म, ताड़का वध, सुबाहु मारीच वध का मंचन होगा.

ये भी पढे़ं- दिल्ली में गणेश पूजन के शुरू हुई रामलीलाएं, जानिए दिल्ली की तीन मशहूर रामीलालाओं में इस बार क्या है खास?

ये भी पढ़ें- गाजियाबाद में 70 साल से एक मुस्लिम परिवार बना रहा रावण मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले, जानिए वजह

For All Latest Updates

TAGGED:

NAVRATRI 2025 SECOND DAYLUV KUSH RAMLILAश्री धार्मिक लीला कमेटीलव कुश रामलीला कमेटीRAMLILA SECOND DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.