पितृ पक्ष का पूर्णिमा श्राद्ध: फल्गु नदी के तट पर खीर के पिंड से पिंडदान का विधान, जानें इसका कारण

आज पूर्णिमा श्राद्ध मनाया जाएगा, जबकि पितृ पक्ष का पहला प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर को पड़ेगा. पढ़ें

Pitru Paksha Pinddaan
पितृपक्ष मेला 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2025 at 8:01 AM IST

3 Min Read

गया: बिहार के गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 6 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो 21 सितंबर तक चलेगा. इस मेले में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु अपने पितरों के मोक्ष की कामना लेकर गयाजी धाम पहुंच रहे हैं. पितृपक्ष के दौरान तीर्थयात्री पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे कर्मकांड करते हैं, जिससे उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो सके. मेले के पहले दिन से ही गयाजी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है.

फल्गु नदी में स्नान का महत्व: वहीं आज से पितृ पक्ष की शुरुआत हो रही है. श्राद्ध के पहले दिन फल्गु नदी में स्नान का विशेष विधान है. मान्यता है कि फल्गु नदी में स्नान करने और इसके तट पर खीर के पिंड से पिंडदान करने से कुल की सभी पीढ़ियां तृप्त होती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है. धार्मिक ग्रंथों में फल्गु नदी को गंगा के समान पवित्र माना गया है, जिसके जल से तर्पण करने से भी पितरों को मोक्ष मिलता है.

Pitru Paksha Mela
फल्गु नदी के तट पर पिंडदान (ETV Bharat)

खीर के पिंड से पिंडदान का विधान: मेले के दूसरे दिन फल्गु नदी के तट पर खीर के पिंड से पिंडदान करने की परंपरा है. श्रद्धालु पहले नदी में स्नान करते हैं और फिर तट पर खीर के पिंड बनाकर पितरों के नाम से पिंडदान करते हैं. पुराणों के अनुसार, इस कर्मकांड से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है, बल्कि समस्त कुल का उद्धार भी होता है। यह प्रथा गयाजी में विशेष महत्व रखती है.

पिंडदानियों की भारी भीड़: पितृपक्ष मेले के दूसरे दिन गयाजी में पिंडदानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है. देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से आए श्रद्धालु अपने पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं. गयाजी की मुख्य वेदियों में फल्गु नदी का विशेष स्थान है. स्थानीय गयापाल पंडा गजाधर कटरियार के अनुसार, तीर्थयात्रियों ने पंडों से पिंडदान की आज्ञा लेकर कर्मकांड शुरू किए हैं.

Pitru Paksha Mela
खीर के पिंड से पिंडदान का विधान (ETV Bharat)

गयापाल पंडों की भूमिका: गयाजी में पिंडदान के कर्मकांड में गयापाल पंडों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. गजाधर कटरियार ने बताया कि दूसरे दिन तीर्थयात्रियों ने पंडों से पिंडदान की अनुमति ली और विधि-विधान से कर्मकांड संपन्न किए.

"फल्गु तट पर होने वाला यह पिंडदान अमावस्या तक विभिन्न रूपों में जारी रहेगा, जिसमें नाना-नानी के श्राद्ध तक कर्मकांड किए जाते हैं."-गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा

देश-विदेश से श्रद्धालुओं का आगमन: पितृपक्ष मेला गयाजी में एक वैश्विक आयोजन है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं. मेले के दौरान अलग-अलग दिनों में विभिन्न पिंडवेदियों पर पिंडदान और तर्पण का विधान है. विशेष रूप से दूसरे दिन फल्गु तट पर खीर के पिंड से पिंडदान का आयोजन होता है, जिसे पितरों के मोक्ष और कुल के उद्धार के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.

Pitru Paksha Pinddaan
विष्णुपद मंदिर (ETV Bharat)

पिंडदान के धार्मिक लाभ: पितृपक्ष मेले में त्रैपाक्षिक श्राद्ध का विधान पूरे पखवाड़े तक चलता है. जो श्रद्धालु पूरे पखवाड़े का श्राद्ध नहीं कर सकते, वे एक, तीन, पांच या आठ दिनों का पिंडदान कर सकते हैं. फल्गु तट पर पिंडदान के बाद विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पिंडदानी को धार्मिक लाभ प्राप्त होता है. इस प्रकार, गयाजी में पितृपक्ष मेला पितरों के मोक्ष और श्रद्धालुओं के कल्याण का एक पवित्र अवसर है.

