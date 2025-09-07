ETV Bharat / state

पितृ पक्ष का पूर्णिमा श्राद्ध: फल्गु नदी के तट पर खीर के पिंड से पिंडदान का विधान, जानें इसका कारण

गया: बिहार के गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 6 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो 21 सितंबर तक चलेगा. इस मेले में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु अपने पितरों के मोक्ष की कामना लेकर गयाजी धाम पहुंच रहे हैं. पितृपक्ष के दौरान तीर्थयात्री पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे कर्मकांड करते हैं, जिससे उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो सके. मेले के पहले दिन से ही गयाजी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है.

फल्गु नदी में स्नान का महत्व: वहीं आज से पितृ पक्ष की शुरुआत हो रही है. श्राद्ध के पहले दिन फल्गु नदी में स्नान का विशेष विधान है. मान्यता है कि फल्गु नदी में स्नान करने और इसके तट पर खीर के पिंड से पिंडदान करने से कुल की सभी पीढ़ियां तृप्त होती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है. धार्मिक ग्रंथों में फल्गु नदी को गंगा के समान पवित्र माना गया है, जिसके जल से तर्पण करने से भी पितरों को मोक्ष मिलता है.

फल्गु नदी के तट पर पिंडदान (ETV Bharat)

खीर के पिंड से पिंडदान का विधान: मेले के दूसरे दिन फल्गु नदी के तट पर खीर के पिंड से पिंडदान करने की परंपरा है. श्रद्धालु पहले नदी में स्नान करते हैं और फिर तट पर खीर के पिंड बनाकर पितरों के नाम से पिंडदान करते हैं. पुराणों के अनुसार, इस कर्मकांड से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है, बल्कि समस्त कुल का उद्धार भी होता है। यह प्रथा गयाजी में विशेष महत्व रखती है.

पिंडदानियों की भारी भीड़: पितृपक्ष मेले के दूसरे दिन गयाजी में पिंडदानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है. देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से आए श्रद्धालु अपने पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं. गयाजी की मुख्य वेदियों में फल्गु नदी का विशेष स्थान है. स्थानीय गयापाल पंडा गजाधर कटरियार के अनुसार, तीर्थयात्रियों ने पंडों से पिंडदान की आज्ञा लेकर कर्मकांड शुरू किए हैं.