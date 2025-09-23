ETV Bharat / state

नवरात्रि के दूसरे दिन होती है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, जानिए मां की पसंद का रंग, भोग में चढ़ाए ये खास तरह की मिठाई

ऐसी मान्यता है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से इंसान को कई तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है.

NAVRATRI 2025 SECOND DAY
मां ब्रह्मचारिणी की पूजा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 23, 2025

2 Min Read
नई दिल्ली: 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. नवरात्रि के पहले दिन भक्ति मां शैलपुत्री की आराधना में लीन रहे. अब नवरात्रि का दूसरा दिन मंगलवार, 23 सितंबर 2025 को है. नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सकारात्मक कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और एकाग्रता में वृद्धि होती है. मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी भी कहा जाता है. मां के इस स्वरूप की आराधना करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं.

मां शैलपुत्री की अराधना से मिलेंगे लाभ
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से अहंकार, स्वार्थ, लोभ, ईर्ष्या आदि दुष्परवृत्तियों से मुक्ति मिलती है. मां ब्रह्मचारिणी सफेद साड़ी धारण करती हैं और उनके बाएं हाथ में कमंडल है. ऐसे में आपको बताते हैं मा ब्रह्मचारिणी की किस तरह से पूजा करनी है. इस दिन का शुभ मुहूर्त, मंत्र और शुभ रंग क्या है.

पूजा विधि
शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन सूर्य उदय से पहले उठे. स्नान आदि के पश्चात साफ सुथरे वस्त्र धारण करें. पूजा के स्थान को गंगाजल छिड़कर शुद्ध करें. घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें. मां को अक्षत सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें. इसके बाद अब मां को भोग लगाएं. मंदिर में धूप और दीपक प्रचलित कर दुर्गा चालीसा का पाठ करें. पाठ की समाप्ति के बाद मां ब्रह्मचारिणी की आरती करें. मां ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग बेहद प्रिय है. मां को प्रसन्न करने के लिए सफेद रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए. मां ब्रह्मचारिणी को सफेद मिष्ठान्न बर्फी, खीर आदि का भोग लगा सकते हैं.

यहां जानें पूजा का शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: मंगलवार, 23 सितंबर 2025 को सुबह 4:35 AM से सुबह 5:22 AM तक.
अभिजीत मुहूर्त: मंगलवार, 23 सितंबर 2025 को सुबह 11:49 AM से दोपहर 12:37 PM तक.
विजय मुहूर्त: मंगलवार, 23 सितंबर 2025 को दोपहर 02:04 PM से सुबह 03:03 PM तक.
अमृत काल: मंगलवार, 23 सितंबर 2025 को सुबह 07:06 AM से सुबह 08:51 AM तक.

GHAZIABAD NAVRATRI NEWSNAVRATRI 2025SECOND DAY OF NAVRATRIMAA BRAHMACHARININAVRATRI 2025 SECOND DAY

