त्योहारों पर यात्रियों के लिए खुशखबरी; वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में खाली हैं सीटें, जल्द करें बुकिंग

लखनऊ: त्योहार जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, यात्रा के लिए ट्रेनों में भीड़ शुरू हो रही है. उत्तर रेलवे यात्रियों के लिए विकल्प तैयार कर रहा है. उत्तर रेलवे की नियमित ट्रेनें, जिनमें वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और विभिन्न मेल/एक्सप्रेस जैसी प्रतिष्ठित ट्रेनें शामिल हैं, वे अपने सामान्य समय पर चल रही हैं. अभी भी इस ट्रेनों में बुकिंग के लिए सीटें उपलब्ध हैं.



लखनऊ से इन ट्रेनों में खाली हैं सीटें

ट्रेन 20172 निजामुद्दीन-रानी कमलापति वंदे भारत, चेयर कार 191 सीटें एक अक्टूबर से उपलब्ध.

12002 निजामुद्दीन-भोपाल शताब्दी, चेयर कार 200 सीटे एक अक्टूबर से उपलब्ध.

22436 नई दिल्ली-बनारस वंदे भारत, चेयर कार 306 सीटें चार अक्टूबर से उपलब्ध.

22416 नई दिल्ली - बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस, चेयर कार 654 सीटें तीन अक्टूबर से उपलब्ध.

12034 नई दिल्ली-कानपुर शताब्दी, चेयर कार में 234 सीटें उपलब्ध एक अक्टूबर से उपलब्ध.

12004 नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी, चेयर कार- 318 सीटें तीन अक्टूबर से उपलब्ध.

26405 अमृतसर-श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत चेयर कार में 168 सीटें एक अक्टूबर से उपलब्ध.

22447 नई दिल्ली अंब अंदौरा, चेयर कार: 422 सीटें तीन अक्टूबर से उपलब्ध.

22470 निजामुद्दीन - खजुराहो, चेयर कार: 299 सीटें एक अक्टूबर से उपलब्ध.

12015 नई दिल्ली - अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस, चेयर कार: 337 सीटें चार अक्टूबर से उपलब्ध.



भीड़भाड़ से बचें, नियमित ट्रेनें बुक करें: उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि ​​उत्तर रेलवे के मार्गों पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाओं में सीटें उपलब्ध हैं. प्रमुख शहरों के बीच तेज, अधिक आधुनिक यात्रा के लिए यह एक उत्कृष्ट विकल्प है. इंटरसिटी यात्रा का एक प्रमुख साधन शताब्दी एक्सप्रेस अपनी तेज, वातानुकूलित सेवा प्रदान करती रहती है. ये ट्रेनें दिन में यात्रा के लिए आदर्श हैं और पूरे क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ती हैं. भारतीय रेल नेटवर्क की रीढ़ है. मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें हर बजट के अनुरूप व्यापक कवरेज और विभिन्न श्रेणी विकल्प प्रदान करती हैं.